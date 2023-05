En moyenne, les paysans travaillent plus de 45 heures par semaine en Suisse. Keystone

Voici les pays qui travaillent le plus en Europe (la Suisse se distingue)

Au cours des cinq dernières années, le temps de travail des Suisses a diminué d'une heure. Pourtant, si l'on compare avec les autres pays européens, personne ne travaille plus longtemps.

André Bissegger / ch media

Plus de «Economie»

Les Suisses sont un peuple travailleur et ont effectué l'année dernière plus de 7,9 milliards d'heures de travail. Cela représente une augmentation de 1,3% par rapport à l'année précédente. Le volume de travail de toutes les personnes actives en Suisse se situe ainsi à nouveau au niveau d'avant la pandémie de Covid-19. C'est ce que montrent les chiffres publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon l'autorité, cette hausse est due à l'augmentation de 1,5% du nombre de postes de travail. Ce phénomène a largement compensé l'érosion de 0,2% de la durée effective du travail par emploi. L'OFS impute cette diminution à une plus faible coïncidence entre jours fériés et jours fermés par rapport à l'année précédente: en 2022, davantage de jours fériés sont tombés sur des jours ouvrables, et plus de vacances ont été prises.

En revanche, le temps de travail hebdomadaire effectif des travailleurs à temps plein a diminué de 59 minutes au cours des cinq dernières années, et s'élève désormais à 39 heures et 59 minutes. D'une part, le temps de travail fixé par contrat et la durée des heures supplémentaires ont diminué. D'autre part, selon l'OFS, les absences ont augmenté de plus d'une demi-heure pour atteindre 2 heures et 25 minutes. Le nombre de semaines de vacances est passé de 5,1 à 5,2 semaines.

Et par rapport aux autres pays européens?

Bien que le temps de travail ait diminué d'une heure, les chiffres montrent que les Suisses travaillent plus que leurs collègues à l'étranger.

Notre pays est en tête des pays de l'UE/AELE pour le temps de travail hebdomadaire effectif des travailleurs à temps plein, avec 42 heures et 44 minutes. Elle est suivie par la Roumanie avec 40 heures et 3 minutes. A l'autre bout du classement se trouvent la Belgique et la Finlande, avec respectivement 36 heures et 27 minutes et 36 heures et 35 minutes. Selon l'OFS, la moyenne de l'UE est de 38 heures et 20 minutes.​

A noter que la valeur pour la Suisse est supérieure à celle mentionnée précédemment, car la méthode de calcul européenne n'est pas la même que celle utilisée par la Confédération.



Toutefois, en Suisse, tous ne travaillent pas à temps plein, et bien au contraire. Environ un tiers de la population travaille à temps partiel, ce qui a suscité de vifs débats au cours des derniers mois. Si l'on tient compte des employés à temps partiel, le tableau change: dans cette comparaison, la Suisse fait partie des pays où le temps de travail effectif par semaine est le plus faible, avec 35 heures et 45 minutes.

En comparaison, la durée hebdomadaire effective du travail en Grèce s'élève à 39 heures et 41 minutes - la valeur la plus élevée des pays de l'UE/AELE. Les Pays-Bas affichent le temps de travail le plus bas avec 30 heures et 50 minutes. Selon l'OFS, la moyenne de l'UE s'élève à 35 heures et 56 minutes.

Traduit et adapté par Pauline Langel