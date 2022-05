George W. Bush qualifie le président ukrainien Volodimir Zelensky de «Winston Churchill de notre temps». photo: screenshot:instagram

George Bush appelle Volodymyr Zelensky et fait de la pub pour Roger Federer

Le 43e président des Etats-Unis a récemment pu s'entretenir avec Volodymyr Zelensky, comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Ce faisant, il a également envoyé un message publicitaire.

Benjamin Weinmann / ch media

Il est honoré, écrit l'ex-président américain George W. Bush à ses 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Et pour cause: jeudi dernier, le républicain a pu s'entretenir quelques minutes au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky - «le Winston Churchill de notre temps», comme il l'appelle. A cet effet, Bush, le prédécesseur de Barack Obama à la Maison Blanche, met en ligne deux photos qui documentent leur conversation en ligne.

Sur la première photo, on voit les deux écrans des politiciens. La deuxième montre la situation dans la salle de réunion: George W. Bush est assis au bout d'une longue table et regarde Volodymyr Zelensky sur un écran de télévision à l'autre bout de la pièce. Mais, avec des yeux suisses, on remarque quelque chose d'insolite...

L'ex-président américain George W. Bush montre sur Twitter et Instagram qu'il est fan de la marque de chaussures suisse On. photo: screenshot: instagram

Le 43e président des Etats-Unis ne porte pas de chaussures en cuir noir, mais des baskets grises et blanches de la marque zurichoise On, qui a fêté en grande pompe, son entrée en bourse à New York l'automne dernier. Le co-investisseur de renom est Roger Federer. Dernièrement, l'entreprise non lucrative a fait la une des journaux avec ses salaires exorbitants de plusieurs millions de dollars versés aux managers.

DiCaprio, Zendaya et maintenant Bush

Interrogée sur la question, une porte-parole de On ne veut pas dire si du côté de l'entreprise, on se réjouit de ce soutien publicitaire. Mais, le fabricant savait déjà que George W. Bush portait ses chaussures. La marque ne les a pas offertes. Notons que de nombreuses célébrités, comme les stars hollywoodiennes Zendaya et Leonardo DiCaprio ainsi que l'actuelle première dame Jill Biden, sont également des fans de On.

En effet, certains posts Instagram antérieurs de Bush montrent qu'il est depuis longtemps un client de la marque de chaussures de sport suisse, fondée en 2010. Ainsi, l'automne dernier, il a également porté un modèle lors d'un événement de golf dans son Etat d'origine, le Texas.

Un Bush qui gagne en popularité

Ces dernières années, Bush a gagné en popularité auprès du public, notamment pendant le mandat de Donald Trump et en tant que critique de son collègue de parti controversé. Toutefois, on a parfois oublié que Bush - également appelé «Dubbya» - est considéré par de nombreux experts comme l'un des pires présidents de l'histoire de son pays.

Pour rappel, le républicain et son cabinet avaient menti à leur propre parlement et à la communauté internationale en montrant des images d'armes de destruction massive inexistantes afin de pouvoir envahir l'Irak en 2003. C'était la réponse de Bush aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, orchestrés par le chef terroriste Oussama Ben Laden. Il a été prouvé que l'Irak n'y avait pas participé. La guerre, qui a duré plusieurs années, a fait jusqu'à 1,2 million de morts selon des estimations non confirmées.