La parité est désormais chose faite. Image: sda

Cette fois ça y est: un franc vaut un euro

Un franc s'échange ce lundi pour un euro. Si vous avez prévu des vacances chez nos voisins, c'est une bonne nouvelle, mais à long terme ce n'est pas bon.

Le franc a atteint la parité avec l'euro dans la nuit de dimanche à lundi, jouant à plein sa fonction de valeur refuge dans un contexte d'escalade du conflit armé en Ukraine. La devise suisse avait pour la dernière fois franchi cette barre en 2015 après l'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS).

Vers 2h20, la monnaie helvétique a atteint 0,9973 franc pour un euro avant de se relâcher quelque peu. A 6h15, ces devises s'échangeait à 1,00060 EUR/CHF.

On ignore actuellement si et dans quelle mesure la BNS s'active sur le marché des devises afin de freiner l'appréciation du franc. Il faudra pour le savoir sans doute attendre la publication du dernier compte-rendu des avoirs à vue de l'institut d'émission, prévue lundi.

Un franc trop fort est risqué

Pour le garant de la stabilité monétaire, un franc trop fort risque de rapidement conduire à la déflation tant redoutée, préviennent les cambistes (opérateurs de marché) de la banque Valiant. En effet, ce phénomène se caractérise par une baisse continue et autoentretenue du niveau général des prix. Elle peut inciter les ménages à reporter leurs décisions d’achats dans l’attente de nouvelles chutes de prix et surtout, provoque une dégradation de la situation financière des particuliers et institutionnels qui ont recours à l’emprunt.

La question est maintenant de savoir où se situera le seuil de tolérance de l'appréciation du franc pour l'autorité monétaire. Les experts de l'établissement bernois situent ce dernier à la parité avec l'euro.

Si les turbulences liées à la guerre en Ukraine venaient à s'apaiser rapidement, ce qui semble actuellement peu probable, le franc pourrait reprendre son souffle, selon les spécialistes de Raiffeisen. A moyen terme, un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait également soutenir l'euro. (ats/awp/svp)