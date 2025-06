De gauche à droite: Pierre-Olivier Volet, Cynthia Gani, Nathalie Ducommun et Michel Jeanneret Image: RTS

Voici les nouveaux boss de la RTS

Le média du service public dévoile la nouvelle rédaction en chef de son pôle Actualité. Cette nouvelle équipe entrera en fonction début 2026.

La nouvelle rédaction en chef de l'Actualité à la RTS est connue: elle est composée de Cynthia Gani, Pierre-Olivier Volet et Michel Jeanneret. Si les deux premiers travaillent déjà à la RTS, le troisième quitte la rédaction en chef du Blick romand. Autre nomination: Nathalie Ducommun est la nouvelle rédactrice en chef des Sports.

Cette nouvelle équipe entrera en fonction début 2026. Elle chapeautera l'ensemble du département Actualité qui, avec le déménagement sur le nouveau site de Lausanne-Ecublens, ne formera plus qu'une seule rédaction (radio, télévision, digital), rappelle jeudi la RTS dans un communiqué.

Pierre-Olivier Volet est déjà actuellement rédacteur en chef de l'Actualité vidéo, tandis que Cynthia Gani est son adjointe. Michel Jeanneret, lui, vient du Blick romand, qu'il a cofondé et dirige depuis 2021.

«Le défi proposé par la RTS est irrésistible. J'ai vécu le quotidien papier, l'hebdomadaire, le numérique. L'audiovisuel est ce qui me manquait» Michel Jeanneret

Sa succession à la tête du Blick romand n'a pas encore été décidée.

Remplacement de Massimo Lorenzi

«Cette équipe va porter une nouvelle offre d'information que l'on veut plus fluide et plus accessible tout au long de la journée. Elle incarne le changement dans la continuité», remarque Christophe Chaudet, directeur du Département actualité et sports, cité dans le communiqué.

Pour les Sports, c'est Nathalie Ducommun qui a été désignée pour remplacer Massimo Lorenzi, lequel partira à la retraite l'an prochain. Actuellement productrice éditoriale et présentatrice de «Mise au point», elle a aussi occupé les postes de productrice de «Forum», de rédactrice en chef adjointe de l'actualité radio puis de l'actualité TV.

«Elle aura pour mission de fédérer nos équipes autour d'une vision éditoriale et d’une offre sportive renouvelée, sur le plan digital notamment», indique Christophe Chaudet. (jzs/ats)