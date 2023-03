Tesla casse la baraque: elle est la voiture électrique la plus vendue en Europe en 2022. Image: watson

Voici les 50 voitures électriques les plus vendues en Europe en 2022

Les 50 véhicules électriques les plus prisés d'Europe, c'est au sein de cet article que vous les découvrirez.

En Europe, plus d'1,5 million de voitures électriques ont été vendues en 2022 - un nouveau record, cela va sans dire. Tesla est en tête du hit-parade des voitures électriques avec deux modèles. Le SUV électrique Model Y est de loin la voiture électrique la plus populaire. L'ancienne Model 3 s'est nettement moins bien vendue que l'année précédente, mais elle arrive en deuxième position. La troisième place est occupée par l'ID.4 de VW.

Avec la Fiat 500 et la VW ID.3 aux quatrième et cinquième rangs, deux voitures électriques de la catégorie des petites voitures et des voitures compactes se sont également bien vendues. La Dacia Spring, voiture électrique la moins chère d'Europe, se hisse de justesse dans le top 10.

Il faut préciser qu'en 2022 les constructeurs n'ont pas pu construire et livrer toutes les voitures électriques qui ont été commandées. Les statistiques ne reflètent donc pas uniquement la demande, mais aussi, dans une large mesure, la disponibilité des différents modèles.

Les 50 voitures électriques les plus vendues en Europe en 2022 Les statistiques couvrent les 28 marchés de voitures électriques les plus importants en Europe.

graphique: jato

Tesla survole le classement dans plusieurs pays d'Europe occidentale, ce qui s'explique notamment par le fait que toutes les ventes de Tesla se répartissent sur seulement deux modèles. A l'inverse, le groupe Volkswagen propose plusieurs modèles électriques via ses marques VW, Audi, Skoda, Cupra et Porsche.



En d'autres termes, même si Tesla occupe le podium avec ses deux modèles phares, l'ensemble du groupe Volkswagen vend davantage de voitures électriques en Europe que l'entreprise d'Elon Musk.

L'électrique gagne des parts de marché

Au total, les voitures à batterie ont atteint l'année dernière 12% des nouvelles immatriculations dans l'UE (18% en Suisse). Les longs délais de livraison dus au manque de composants et à la forte hausse des prix ont empêché une croissance encore plus significative.

Ventes de voitures électriques dans le monde par Tesla, BYD et Volkswagen (2020 à 2022) BYD se rapproche de plus en plus de Tesla, tandis que VW ferme la marche. image: insideev

La marque chinoise BYD (Build Your Dreams) se fait une place en Occident et, contrairement à Tesla, peut proposer une large gamme de voitures électriques. Son catalogue s'étend du grand SUV coûteux à la petite voiture bon marché. Grâce à cette stratégie, BYD a détrôné Tesla en Chine l'année dernière en tant que marque de voitures électriques la plus vendue.

Le troisième plus grand constructeur mondial de voitures électriques est le groupe Volkswagen. Les Allemands sont certes leaders du marché en Europe, mais ils ont de grandes difficultés à s'imposer face à la concurrence nationale, notamment en Chine.

(oli)