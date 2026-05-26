Le pollen des graminées et la chaleur marquent la fin d'un printemps jusqu'ici pluvieux. Image: Imago / Shutterstock, montage watson

La vague de chaleur va-t-elle continuer en Suisse? Ce que l'on sait

Chaleur estivale précoce, pollen de graminées très élevé et risque d’orages: la Suisse romande s’apprête à vivre une fin de mois de mai particulièrement étouffante.

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La Suisse romande et le Valais s’apprêtent à vivre une fin de mois de mai aux allures estivales. Depuis plusieurs jours, les modèles météorologiques convergent vers l’installation durable d’un régime anticyclonique sur l’Europe centrale, une configuration appelée à persister au moins jusqu’au début du mois de juin.

Les prévisions d’ensemble du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) soulignent la présence d’un puissant blocage anticyclonique favorisant un temps stable, sec et largement ensoleillé.

Chaleur étouffante et allergies

Cette advection d’air chaud, combinée à un ensoleillement maximal lié à l’anticyclone, entraîne des conditions pleinement estivales en plaine, avec des températures qui oscillent localement autour des 30°C, des valeurs particulièrement élevées pour une fin de mois de mai. Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de la semaine et la suivante.

D’autre part, les concentrations de pollen de graminées atteignent actuellement des niveaux «très élevés» sur la quasi-totalité du pays et particulièrement en Romandie à l’exception des Alpes, selon les données de MétéoSuisse.

C'est pas beau à voir. Image: MétéoSuisse

Une fin de mai aux airs de mois d'août

Côté ciel, les prochains jours resteront très peu changeants. Jusqu’à vendredi, le soleil dominera largement sur la Suisse romande, avec des températures maximales proches des 31°C en plaine et quelques passages nuageux épars.

Mercredi, le cap des 32°C devrait être franchi à Genève, Bienne et Sion, et celui des 31°C à Lausanne, Neuchâtel et Delémont. Le reste de la semaine ne devrait pas connaître d'évolution à la hausse ou à la baisse, selon les données de MétéoSuisse.

Y'a pas à dire, c'est un temps à grillades… MétéoSuisse

… et à aller à la piscine. MétéoSuisse

Un peu redondant, ce bulletin météo. MétéoSuisse

Le week-end prochain devrait conserver un caractère lourd et estival. Samedi s’annonce encore bien ensoleillé avant l’apparition probable, et en toute région, d’averses ou d’orages locaux en seconde partie de journée. Dimanche, le temps pourrait devenir plus changeant avec quelques averses orageuses arrivant par l’ouest et des températures en légère baisse, autour de 27°C.

L’évolution demeure plus incertaine en début de semaine prochaine. Les conditions devraient rester au moins largement ensoleillées, mais avec un risque accru d’averses et des températures revenant progressivement vers des valeurs un peu moins élevées, comprises entre 24 et 27°C.

Pour ce qui est de la canicule, le danger est actuellement considéré comme «faible» en Suisse, à l'exception du sud du Tessin, où MétéoSuisse relève sa vigilance à «danger limité». Pour rappel: l'ECMWF prévoit un été plus chaud que d'accoutumée au sud-est de l'Europe, lequel ne devrait pas épargner la Suisse. Le phénomène climatique El Niño, dont le retour est anticipé ce milieu d'année, sera un facteur aggravant.

On vous en parlait ici: Une «canicule infernale» cet été? Ce que disent les prévisions

Au sujet des dangers d'incendie, MétéoSuisse relève son seuil de vigilance à «danger limité» en Suisse orientale et en Valais, avec certaines zones à «danger marqué», particulièrement dans le Tessin, autour de Coire (GR) et de Sion.

Pas d'alerte canicule pour le moment, mais la situation pourrait rapidement basculer cet été. Image: MétéoSuisse

Méfiance si vous vous rendez dans ces régions! Image: MétéoSuisse

(ysc)