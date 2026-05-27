bien ensoleillé22°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Le traitement réservé à Wawrinka par Roland-Garros fait réagir

La programmation du match de Wawrinka a fait beaucoup parler sur Eurosport.Vidéo: facebook

Le traitement réservé à Wawrinka par Roland-Garros fait réagir

Wawrinka a disputé lundi son dernier match à Roland-Garros et reçu, au terme de celui-ci, un bel hommage de la part du tournoi. Certains estiment toutefois que le Vaudois méritait un plus grand court pour ses adieux.
27.05.2026, 09:2727.05.2026, 09:27

Battu lundi par le Néerlandais Jesper de Jong au premier tour de Roland-Garros, Stan Wawrinka a fait ses adieux définitifs au public de la porte d'Auteuil, après avoir été honoré par les organisateurs lors d'une cérémonie d'après-match, comme il est de coutume lorsqu’un grand nom du tennis s'en va.

Le Vaudois a reçu un trophée des mains d'Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, et de Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis (FFT), et a eu droit, sur l’écran géant du stade, à une compilation des meilleurs moments de sa carrière ainsi qu’aux félicitations d’anciennes stars comme Roger Federer et de ses collègues du circuit. Son discours, entrecoupé des chaleureux applaudissements du public français, n’était pas sans émotion. Cela restera l'une des images fortes de la quinzaine.

Stan Wawrinka fait ses adieux à Roland-Garros

Cependant, certains estiment que son dernier match, et la cérémonie d’hommage qui a suivi, n’auraient jamais dû avoir lieu sur le court Simonne-Mathieu, le troisième en capacité à Paris. Selon eux, le Suisse aurait dû faire ses adieux sur un court plus prestigieux, soit le Lenglen, soit le central, ce qui aurait été le cas si son adversaire initial, le Français Arthur Fils, n’avait pas été contraint de déclarer forfait.

Le journaliste d’Eurosport Bertrand Milliard fait partie de ceux qui pensent que la programmation était mauvaise lundi à Roland-Garros. Il l’a fait savoir dans une émission de la chaîne, lorsque la présentatrice est revenue sur l’hommage rendu à Wawrinka. «Sur quel court, au fait?», a-t-il lâché, non sans une pointe d'ironie.

A la question «Ça ne vous a pas plu qu’il ne soit pas programmé sur le central?», Bertrand Milliard a ensuite répondu: «Non. Surtout lors d’une journée comme celle-là. C’était pour nous mettre Humbert-Mannarino, qui est franchement – je suis désolé, ce sont des Français – l’un des pires matchs possibles au premier tour. Et cela s’est d’ailleurs révélé assez désastreux».

Le débat autour de Wawrinka ⬇️

Vidéo: facebook

Milliard a poursuivi ainsi: «C’était une journée sans âme sur le central. Il y avait deux matchs féminins dont on savait qu’ils allaient être à sens unique, et ils l’ont été. C’est normal de faire jouer Swiatek et Rybakina sur le central, évidemment, mais derrière, il fallait un match masculin avec un peu de jeu et d’émotion. Humbert-Mannarino, ce sont deux Français, donc le public ne se positionne pas vraiment. Mannarino n’a pas gagné un seul match sur terre battue cette saison: huit défaites. Et malgré ça, il a droit au central. Ce n’est pas normal».

«Pendant ce temps-là, Wawrinka, vainqueur du tournoi en 2015 après une finale d’anthologie contre Djokovic, se retrouve à faire ses adieux au bout du stade, sur le Simonne-Mathieu, avec une ambiance de folie, et il y aurait eu cette ambiance sur le central (réd: si le Suisse avait été programmé sur ce court). Le match a duré trois heures, donc cela aurait été parfait pour le central aujourd’hui. Je ne comprends pas cette volonté de programmer absolument des Français.»
Bertrand Milliard
Wawrinka aurait-il dû être programmé sur le central?
Au total, 59 personnes ont participé à ce sondage.

Le journaliste d’Eurosport a terminé son argumentation par un parallèle qui en dit long sur la programmation parisienne, régulièrement critiquée: «Si une telle programmation avait lieu à Wimbledon, je ne vous raconte même pas ce qu’on dirait. En version anglaise, ce serait comme mettre le numéro trois britannique, donc même pas Norrie, mais un Fearnley-Clarke, quoi». Une rencontre loin de faire rêver...

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Cette décision met l'escrime suisse dans l'embarras
Cette décision met l'escrime suisse dans l'embarras
de Rainer Sommerhalder
Ce tennisman suisse s'embrouille avec des fans français à Roland-Garros
Ce tennisman suisse s'embrouille avec des fans français à Roland-Garros
de Yoann Graber
«Cette finale sera incroyable!»: Barça-Lyon fait rêver les fans
«Cette finale sera incroyable!»: Barça-Lyon fait rêver les fans
de Cynthia Ruefli
Le coach de Bienne à Ouchy: «Kiffez, c'est un truc de fou!»
Le coach de Bienne à Ouchy: «Kiffez, c'est un truc de fou!»
de Julien Caloz
Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève
Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève
de Yoann Graber
Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy
Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy
de Yoann Graber
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
de Yoann Graber
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
de Romuald Cachod
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
de Yoann Graber
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
de Céline Feller
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
de Yoann Graber
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
de Julien Caloz
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
de Claudia Carvalho
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
de Julien Caloz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
de Romuald Cachod
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
Djokovic accepte le tableau d'une fan à Roland-Garros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
La 16e étape du Giro, 100% suisse, s’achèvera mardi par la montée de Carì, surnommée «l’Alpe d’Huez du Tessin». On s’y est frotté avant le passage des coureurs.
L’Alpe d’Huez est l’une des ascensions les plus emblématiques du cyclisme. Pas étonnant, dès lors, que d’autres montées soient régulièrement comparées à elle.
L’article