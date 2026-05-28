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Amazon va produire des séries pour enfants générées par l'IA

Punky, série générée avec l&#039;IA produite par Amazon
Punky Duck, du réalisateur mexicain Jorge Gutiérrez, est l'une des séries approuvées par Amazon.Image: X

Amazon va produire des séries pour enfants générées par l'IA

Un fonds du géant américain encourage les créateurs à intégrer l'intelligence artificielle dans la production de contenus cinématographiques. Trois séries pour enfants ont déjà reçu son feu vert.
28.05.2026, 10:2928.05.2026, 10:29

Le studio américain Amazon MGM a annoncé mercredi avoir approuvé la production de trois séries télévisées pour enfants dans le cadre d'un nouveau fonds destiné à encourager les créateurs à intégrer l'IA dans la production de contenus cinématographiques. Baptisé GenAI Creators' Fund, ce programme vise à fournir aux cinéastes et aux créateurs des outils technologiques leur permettant de concevoir des projets dans des délais très courts.

Trois séries pour enfants ont déjà reçu le feu vert en l'espace d'environ deux mois: Punky Duck, du réalisateur mexicain Jorge Gutiérrez, Diana Music Hunters, d'Albie Hecht, et Cupcake & Friends, de BuzzFeed Studios. Le processus est jugé «révolutionnaire» par leurs créateurs.

Ce film est une nouveauté

«J'ai commencé le 7 mars et aujourd'hui nous sommes déjà approuvés», a souligné Jorge Gutiérrez, qui explique consacrer habituellement jusqu'à deux ans au développement d'un épisode-pilote.

«La meilleure façon de le décrire? C'est comme faire l'amour et que quelqu'un vous remette directement le bébé. C'est complètement fou»

Une technique «addictive»

L'annonce, faite lors de la plus grande conférence annuelle dédiée à l'impact de l'intelligence artificielle (IA) générative dans l'industrie du cinéma, n'a pas manqué de susciter des inquiétudes à Hollywood, où acteurs, scénaristes et créateurs redoutent d'être remplacés par l'IA.

Le film de Peter Luisi réalisé avec l'IA suscite la controverse

Le directeur d'AI Studios chez Amazon MGM Studios, Albert Cheng, a estimé que cette technique, loin de supprimer des emplois, pourrait au contraire en créer davantage. En réduisant les coûts et les délais de production, elle permettrait, selon lui, de multiplier les projets et donc les opportunités.

Le dirigeant a néanmoins reconnu les limites de cette technique, la qualifiant «d'addictive», et a appelé les créateurs à rester vigilants. «Nous devons veiller à ne pas céder à la facilité ni laisser nos cerveaux s'atrophier, mais continuer à réfléchir de manière critique à la façon dont nous voulons créer», a-t-il conclu. (jzs/ats)

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