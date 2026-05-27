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Attention à cette arnaque au rappel de facture Swisscom

Attention à cette arnaque au rappel de facture Swisscom
Voici les captures d'écran de cybercrimepolice. Le site de Swisscom est parfaitement copié. Image: montage watson

Une nouvelle arnaque vise les abonnés Swisscom

Les abonnés Swisscom sont dans le viseur d'escrocs avec une stratégie redoutable.
27.05.2026, 15:4727.05.2026, 15:47

Une nouvelle campagne de phishing circule actuellement en Suisse et usurpe le nom de Swisscom, signalent les autorités cyber. Les escrocs envoient de faux e-mails affirmant qu’une facture serait impayée afin de pousser les victimes à transmettre leurs données personnelles.

Le message reprend en tous points les codes visuels et le ton d’une relance officielle. «Sauf erreur de notre part, cette facture arrivée à échéance demeure impayée à ce jour», peut-on notamment lire dans ces courriels frauduleux envoyés au nom de Swisscom. Avant que les escrocs ne mettent la pression par ces lignes:

«Malgré nos précédents rappels, nous n'avons pas encore de reçu votre règlement. Sans régularisation de votre part dans un délai de 6 jours, nous serons contraints de procéder à la suspension de votre compte et des services associés.

Si votre règlement a été effectué entre-temps, nous vous remercions d'ignorer ce message.»

Les victimes sont invitées à cliquer sur un lien censé permettre de régler la facture en attente. Celui-ci redirige en réalité vers un faux site web imitant le portail officiel de Swisscom. Sur cette page, les internautes sont encouragés à saisir leurs identifiants de connexion, leurs données personnelles ainsi qu’un code de vérification. Toutes ces informations sont ensuite récupérées par les cybercriminels. Pour rendre l’arnaque plus discrète, les victimes sont parfois automatiquement redirigées vers le véritable site de Swisscom après avoir rempli le formulaire.

La RTS épingle Sunrise, Swisscom et Net+

En cas de doute, les abonnés sont invités à contacter Swisscom afin de «clarifier la fiabilité ou la légitimité de l'e-mail.»

Les spécialistes de cybercrimepolice.ch recommandent, le cas échéant, de modifier immédiatement les mots de passe concernés, surtout s’ils sont réutilisés sur d’autres services. Et, en cas de dommage financier, à contacter leur banque et à déposer plainte auprès de la police. (hun)

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