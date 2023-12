Ces cinq pays ont les taux de pauvreté infantile les plus élevés.

Trois garçons kenyans ramènent chez eux des bidons d'eau remplis à un puits. Image: keystone

Voici les 5 pays où les enfants sont les plus pauvres

Environ 333 millions d'enfants et d'adolescents sont touchés par l'extrême pauvreté dans le monde. C'est plus de la moitié de toutes les personnes frappées par ce phénomène. Les mineurs ne constituent pourtant qu'un tiers environ de la population mondiale. Voici les cinq pays dans lesquels la pauvreté des enfants est la plus aiguë.

La pauvreté se définit tout d'abord par un manque de ressources financières. Mais d'autres facteurs tels qu'une alimentation saine, un logement adéquat, la santé et l'éducation peuvent également être pris en compte pour mesurer le phénomène. C'est pourquoi on recourt en général à des valeurs ou paramètres différents, selon le pays ou l'institution. Une comparaison internationale de ces valeurs s'avère souvent impossible.

Afin d'y parvenir malgré tout, la Banque mondiale a défini des indicateurs applicables à l'échelle mondiale. Les ressources financières journalières disponibles en parité de pouvoir d'achat sont déterminantes. Un budget quotidien inférieur à 2,15 dollars place la personne en situation d'extrême pauvreté. Environ 647 millions d'individus dans le monde entrent dans cette catégorie, dont 333 millions d'enfants et de jeunes selon les estimations de la Banque mondiale. La majorité vit en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Cela se vérifie également dans les Etats les plus touchés par la pauvreté infantile. Parmi les 20 pays ayant le taux le plus élevé, un seul, la République du Yémen, ne se trouve pas sur le continent africain. Voici donc les cinq pays avec le plus haut taux de pauvreté infantile:

Madagascar

Selon les critères de la Banque mondiale, Madagascar arrive loin devant dans ce triste classement. Ainsi, selon les estimations de cette année, 86,8% des enfants vivent avec moins de 2,15 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat. En chiffres absolus, cela représente 13,2 millions d'enfants.

Madagascar est surtout connu pour ses paysages. On peut y voir des baobabs. Image: Shutterstock

La population totale de Madagascar est estimée à environ 29 millions. La CIA chiffre le produit intérieur brut corrigé du pouvoir d'achat à environ 43 milliards de dollars. A titre de comparaison, la ville de Zurich, avec ses 430 000 habitants, affiche un PIB corrigé du pouvoir d'achat d'environ 52 milliards de dollars.

Image: watson

L'état insulaire, au large des côtes du Mozambique, a été une colonie française de 1896 à 1960. Des élections présidentielles ont eu lieu à Madagascar en 2013, 2018 et 2023.

Un enfant a Antananarivo (illustration, 2016) Image: Shutterstock

Le Burundi

Le Burundi, petit pays d'Afrique centrale, occupe la deuxième place du classement. Selon la Banque mondiale, 79,1% des moins de 18 ans sont touchés par l'extrême pauvreté. 5,5 millions d'enfants et d'adolescents vivent dans des conditions très précaires.

Le pays a une taille similaire à la Belgique et compte environ 13 millions d'habitants. Le Burundi est considéré comme le pays le plus pauvre du monde et son PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, n'est que d'environ 700 dollars, soit la moitié de celui de Madagascar.

Le Burundi a été établi en tant que royaume au 16ᵉ siècle. Pendant la période coloniale, il a d'abord été contrôlé par les Allemands, puis par les Belges, avant d'obtenir son indépendance en 1962. En 2005, des élections démocratiques ont été organisées pour la deuxième fois dans l'histoire du pays. Depuis lors, des élections ont lieu tous les cinq ans.

La rive du lac Tanganyika. Image: shutterstock

Le Soudan du Sud

Le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde. Situé à l'ouest de l'Ethiopie, il s'est officiellement séparé du reste du Soudan, en grande partie musulman, en juillet 2011. Cette séparation n'a eu qu'un effet limité sur le taux de pauvreté des enfants. Alors qu'il n'est «que» de 31% au Soudan, le Sud-Soudan atteint un taux d'environ 77,7%, ce qui le place en troisième position du classement.

Selon les estimations, la capitale Djouba compte environ 500 000 habitants. Image: Shutterstock

Le pays s'étend sur une surface de la taille de la France. Il compte environ 12 millions d'habitants. Parmi eux, 5,1 millions d'enfants et de jeunes connaissent l'extrême pauvreté.

Image: watson

Le pays est en proie à un chaos politique constant depuis sa création. Les dernières élections démocratiques ont eu lieu en 2010, c'est-à-dire avant la déclaration officielle d'indépendance du Sud-Soudan. Les prochaines élections sont prévues pour 2024.

Le Malawi

L'extrême pauvreté concerne 75,3% de la population mineure malawite. Soit environ 7,8 millions d'enfants et d'adolescents.

Image: watson

Le Malawi est presque aussi grand que l'Angleterre et a une population d'environ 21,3 millions d'habitants. Le pays a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1964. Depuis 1994, des élections démocratiques sont régulièrement organisées.

Avec un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat d'environ 1500 dollars, cette république se situe à peu près au même niveau que Madagascar et le Soudan du Sud.

La steppe du Malawi. Image: Shutterstock

La République centrafricaine

La République centrafricaine se situe au nord des deux Congo et à l'ouest du Cameroun, à l'intérieur de l'Afrique. Avec un taux de pauvreté infantile de 72,2%, le pays arrive au cinquième rang du classement.

Image: watson

Bien qu'elle ait la taille de la France, seules quelque 5,6 millions de personnes vivent dans cette enclave. Parmi elles, on dénombre environ 1,9 million de mineurs en situation d'extrême pauvreté.

Depuis son indépendance en 1960, la République a connu cinq coups d'Etat, le premier en 1966 et le dernier en mars 2013.

Des éléphants en République centrafricaine. Image: Shutterstock

Malgré les élections de 2020, des milices armées restent aujourd'hui encore au pouvoir dans de grandes parties du pays. L'instabilité politique est probablement l'une des raisons de la mauvaise santé économique de la République centrafricaine. Juste avant le Burundi, elle arrive avant-dernière au classement du PIB par habitant. Celui-ci ne s'élève qu'à environ 800 dollars.

Adaptation française: Valentine Zenker