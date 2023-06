Une enquête s'ouvre contre le chanteur du groupe Rammstein

Rammstein doit se produire à Berne les 17 et 18 juin au stade du Wankdorf. Si une pétition regroupant plus de 7000 signatures demande l'annulation des concerts, le spectacle aura bel et bien lieu, assurent les organisateurs. (ats/sia)

L'affaire a débuté en mai, avec le témoignage de Shelby Lynn, une Irlandaise de 24 ans, qui accuse le chanteur de l’avoir droguée et sexuellement agressée après un concert en Lituanie. Si les témoignages s'accumulent, Till Lindemann dément tout et qualifie toutes ces accusations de «fausse, sans exception».

Poutine se fait snober

Poutine est de plus en plus isolé et s'éloigne toujours plus d'un rôle central sur la scène internationale. Dernière déconvenue en date: son Forum économique international a du mal à attirer des personnalités politiques majeures. Même certains de ses alliés seront absents.

Ils ne viendront pas. Le président français Emmanuel Macron, et le chancelier allemand ne se rendront pas au 26e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), qui se tient du 14 au 17 juin. Pourtant, Moscou a bien besoin de renforcer son tissu commercial international, après plus d'un an sous un régime de sanctions occidentales.