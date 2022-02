Totalement ivre, un chauffeur de camion fait un strike sur la route

Macron, Zemmour et Le Pen sur TikTok: bonne idée ou pas?

En 2022, tous tentent de séduire de nouveaux (et jeunes) électeurs sur cette plateforme. Avec plus ou moins d'habileté. Alors que l' alliance de droite vaudoise vient de susciter des fous rires avec leur apparition sur TikTok, faisons le point sur cette stratégie dans le cadre de la présidentielle française.

Eté 2020, on goûte à nouveau peu à peu aux plaisirs simples de la vie. Le premier confinement devient un souvenir brumeux. Fini les apéros Zoom, les mercredis soirs passés devant Top Chef, les DIY à tire-larigot et les week-ends à larver devant Tiger King, la série documentaire sur un directeur de zoo excentrique. On retrouve les verres en terrasse, les musées, les salles de cinéma. On retrouve la vie réelle. Et puis soudain, le 7 juillet 2020, la fiction rattrape de nouveau la réalité: le président Emmanuel Macron félicite les nouveaux bacheliers sur l'application de vidéos courtes TikTok. Dans les commentaires, la surprise est totale: «2020 est tellement improbable c'est quoi ça», «IKEUNIK [prononcer iconique, ndlr] le discours».