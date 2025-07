Kanye West est allé soutenir en juin au tribunal le magnat déchu du hip-hop P.Diddy. Keystone

«Heil Hitler»: Kanye West interdit d'entrée en Australie

Le rappeur, dont l'épouse Bianca Censori est australienne, a vu son visa annulé après la sortie de son titre à la gloire du leader nazi. Cette décision ne concerne toutefois pas l'organisation de concerts.

L'Australie a annulé le visa du sulfureux rappeur américain Kanye West en raison de sa chanson glorifiant le leader nazi Adolf Hitler, a annoncé mercredi le gouvernement. «Promouvoir ce genre de nazisme; nous n'en avons pas besoin en Australie», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, sur la chaîne publique ABC.

Le musicien de 48 ans, qui a légalement changé son nom en Ye, a sorti «Heil Hitler» le 8 mai, à l'occasion du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le morceau, interdit sur des grandes plateformes comme YouTube, a rapidement engrangé des millions d'écoutes sur le réseau social X.

Le clip montre un ensemble de figurants afro-américains portant des peaux de bête et reprenant en choeur le titre de la chanson, qui salue Adolf Hitler, à la tête en 1933 et 1945 d'un régime responsable de l'extermination de quelque six millions de juifs en Europe. La chanson se termine par un discours prononcé par le dictateur nazi.

Le rappeur, dont l'épouse Bianca Censori est australienne, vient en Australie depuis un certain temps pour visiter la famille dans le pays, a ajouté Burke.

«Il a fait beaucoup de commentaires offensants. Mais mes fonctionnaires ont réexaminé la situation lorsqu'il a sorti la chanson «Heil Hitler» et qu'il n'a plus de visa valide en Australie»

Selon le ministre, le niveau d'annulation du visa ne concerne toutefois pas l'organisation de concerts.

Multiples déclarations antisémites

Interrogé sur la viabilité d'une interdiction visant une personnalité aussi populaire que le rappeur américain, le ministre a répondu que, selon lui, «ce qui n'est pas viable, c'est d'importer de la haine». Il a toutefois précisé que les fonctionnaires de l'immigration australiens réévaluaient chaque demande de visa.

Les citoyens australiens jouissent de la liberté d'expression, a ajouté Burke:

«Mais nous avons déjà suffisamment de problèmes dans ce pays pour ne pas importer délibérément le fanatisme»

Autrefois célébré pour une écriture musicale qui lui avait permis de glaner 24 Grammys, Kanye West a multiplié ces dernières années les déclarations antisémites et de soutien au nazisme. Admirateur du président américain Donald Trump, il est aussi allé soutenir en juin au tribunal le magnat du hip-hop P.Diddy, jugé pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle et entreprise criminelle.

Il doit donner son unique concert européen le 20 juillet prochain en Slovaquie, à Bratislava. Plus de 3'000 personnes ont signé une pétition contre sa venue, deux associations lui reprochant d'avoir «ouvertement adhéré à l'idéologie» nazie. (jzs/ats)