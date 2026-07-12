beau temps30°
DE | FR
burger
International
Accident

Un véhicule fauche six personnes sur un marché au chili

epa12936037 An ambulance carrying one of the three passengers suspected of having hantavirus on the Dutch cruise ship MV Hondius, drives from the port in Praia, Cape Verde, 06 May 2026, on its way to ...
Au moins six personnes ont été tuées et sept autres blessées dimanche après avoir été renversées par un véhicule lors d'un marché à Viña del Mar, à l'ouest de la capitale Santiago.Keystone

Un véhicule fauche six personnes sur un marché au chili

Un conducteur a percuté dimanche des passants sur un marché à Viña del Mar, près de Santiago. L'accident a fait au moins six morts et sept blessés.
12.07.2026, 18:1412.07.2026, 18:14

Au moins six personnes ont été tuées et sept autres blessées dimanche après avoir été renversées par un véhicule lors d'un marché à Viña del Mar, à l'ouest de la capitale Santiago, a annoncé la police chilienne, en précisant que le conducteur avait été arrêté.

Le Chilien Nicolas Zepeda rejugé pour le meurtre de son ex à Lyon

«Le conducteur, pour des raisons encore indéterminées, aurait perdu le contrôle de son véhicule» et percuté des piétons en bordure de la foire de Caupolicán, a déclaré le colonel Jorge Guaita, des Carabiniers de la préfecture de Viña del Mar, dans un message à l'AFP. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
L’accident sur l’autoroute A1
1 / 11
L’accident sur l’autoroute A1
source: keystone / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Un avion la percute en plein vol: elle filme l'accident
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Etats-Unis: «C’est comme une traite d'êtres humains, par des voies officielles»
Washington s'appuie sur des accords conclus sous pression avec plusieurs pays, notamment en Afrique, pour y expulser des migrants venus du monde entier. Une politique controversée qui laisse nombre d'entre eux en détresse et dans une impasse juridique.
Cela a commencé par des menaces de suspendre les visas américains pour un certain nombre de pays en Afrique. Puis, Washington s'est mis à disperser à travers le continent des migrants venus du monde entier.
L’article