Au moins six personnes ont été tuées et sept autres blessées dimanche après avoir été renversées par un véhicule lors d'un marché à Viña del Mar, à l'ouest de la capitale Santiago. Keystone

Un véhicule fauche six personnes sur un marché au chili

Un conducteur a percuté dimanche des passants sur un marché à Viña del Mar, près de Santiago. L'accident a fait au moins six morts et sept blessés.

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Au moins six personnes ont été tuées et sept autres blessées dimanche après avoir été renversées par un véhicule lors d'un marché à Viña del Mar, à l'ouest de la capitale Santiago, a annoncé la police chilienne, en précisant que le conducteur avait été arrêté.

«Le conducteur, pour des raisons encore indéterminées, aurait perdu le contrôle de son véhicule» et percuté des piétons en bordure de la foire de Caupolicán, a déclaré le colonel Jorge Guaita, des Carabiniers de la préfecture de Viña del Mar, dans un message à l'AFP. (tib/ats)