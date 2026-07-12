Un millier de personnes ont participé dimanche matin à une marche silencieuse sur la Promenade des Anglais à Nice. Image: Shutterstock

Nice rend hommage aux victimes dix ans après l'attentat

Une marche blanche a réuni dimanche près d'un millier de personnes à Nice, en ouverture des commémorations du dixième anniversaire de l'attentat au camion-bélier qui avait fait 86 morts.

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Un millier de personnes ont participé dimanche matin à une marche silencieuse sur la Promenade des Anglais à Nice, dans le sud de la France, lançant les commémorations des dix ans de l'attentat jihadiste au camion-bélier qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016.

Pour la plupart vêtus de blanc et portant une rose blanche à la main, les participants se sont retrouvés devant l'hôpital pour enfants Lenval, qui a vu le camion démarrer sa course folle mais qui a aussi soigné de nombreux blessés et accompagné ensuite des centaines d'enfants traumatisés.

La marche, menée par près de 300 proches de victimes, a remonté sous un soleil de plomb toute la Promenade, interdite pour le temps de l'hommage aux voitures et aux vélos mais pas aux nombreux vacanciers.

«On ne les sent pas les dix ans, j'ai l'impression que c'était il y a seulement deux ans. Il y a de la tristesse, mais aussi de la colère», a témoigné Georges Bilello, qui a perdu son oncle dans l'attentat.

Aux côtés des quatre associations de victimes ayant participé à la préparation des commémorations, de nombreuses personnalités étaient présentes: maire et élus municipaux, préfet, procureur, pompiers, représentants de l'OGC Nice, le club de football local.

«Ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul et que les gens s'approprient également ce moment important», a commenté Patrick Prigent, président de l'association Life for Nice. Pour lui, ces dix ans représentent un «moment important» et l'occasion ensuite de «tourner la page, pas fermer le livre, mais tourner la page».

La colonne s'est arrêtée pour un dépôt de gerbes devant «L'ange de la baie», une sculpture mi-ange mi-oiseau de Jean-Marie Fondacaro installée au niveau de l'avenue où le camion a été arrêté et son conducteur Mohamed Lahouaiej-Bouhlel tué par la police.

Les commémorations doivent se poursuivre lundi avec une cérémonie interreligieuse puis mardi avec une cérémonie mémorielle en présence du président Emmanuel Macron et un spectacle de drones, à l'issue duquel 86 faisceaux bleus seront braqués vers le ciel. (tib/ats)