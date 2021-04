International

Accident

Le responsable de la catastrophe ferroviaire de Taïwan s'excuse



Le responsable de la catastrophe ferroviaire de Taïwan présente ses excuses

Image: sda

Un employé de maintenance s'est excusé dimanche, en pleurs, devant les caméras. Son camion, qui a glissé, est à l'origine de la pire catastrophe ferroviaire à Taïwan depuis des décennies

Selon les autorités, la collision de vendredi, qui a tué au moins 51 personnes et en a blessé plus de 190, a été causée par un engin de chantier qui, après avoir glissé d'un talus, a heurté le train transportant environ 500 passagers qui s'apprêtait à entrer sous un tunnel.

Un Français et un Américain figurent parmi les étrangers tués, selon les autorités, la plus jeune victime étant âgée de 4 ans.

Le conducteur du poids-lourd qui, selon les autorités ferroviaires, n'a peut-être pas correctement serré le frein à main, a d'abord été libéré sous caution, avant d'être remis en détention dimanche. Il avait été condamné, par le passé, pour fabrication de faux.

focustaiwan

Lee Yi-hsiang, 49 ans, a lu dimanche un communiqué exprimant avec beaucoup d'émotion ses remords, devant les médias: «Je suis plein de remords et je voudrais exprimer mes excuses les plus sincères», a-t-il dit, la voix tremblant d'émotion. «Je vais coopérer à l'enquête menée par la police et le parquet pour assumer les responsabilités qui m'incombent», a-t-il ajouté. (ats/afp)

Accident de train à Taïwan 1 / 8 Accident de train à Taïwan source: sda