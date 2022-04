Zimbabwe: 35 morts dans un accident de bus

Et si on se matait le bêtisier des derniers World of watson?

Les «vieux» partis devraient s'inspirer de la ferveur des extrêmes

Du meeting de Zemmour sur la place du Trocadéro, aux chariots de larmes insoumises lors de la défaite de Mélenchon, les candidats «poing levé» ont monopolisé le peu de ferveur qui a irrigué la campagne présidentielle. Et l'enthousiasme, bordel?

«Quel enthousiasme!» Cette exclamation a toujours laissé un peu de chocolat autour de la bouche. Quand on est haut comme trois pommes, on trépigne à l'idée d'à peu près tout et rien: un saut à Disneyland, un bonbon acidulé, un cours de danse hip-hop, un gros paquet cadeau. Une fois enthousiaste, on «ressent et exprime une joie sincère et spontanée à la pensée ou à l'idée d'accomplir quelque chose», nous promet le Robert.