«Elle a vu les corps carbonisés et a hurlé»: ils perdent 9 enfants à Gaza

«Alaa est brisée», confie Mohammed, un proche de la famille. Mais Ali al-Najjar redoute désormais le réveil de son frère. «Je ne sais pas comment lui dire. Dois-je lui annoncer que ses enfants sont morts? Je les ai enterrés dans deux tombes.» «Il n’y a pas d’endroit sûr à Gaza», souffle-t-il. «La mort est plus douce que ce supplice.»

Selon des sources médicales, Hamdi al-Najjar a subi de multiples opérations à l'hôpital de campagne jordanien, où les médecins ont dû lui retirer une grande partie du poumon droit. Dix-sept poches de sang lui ont été administrées. Son fils Adam a un bras grièvement blessé et souffre de brûlures sur tout le corps.

«Elle a reconnu sa fille Nibal et hurlé son prénom»

«J’ai trouvé la maison de mon frère (...) réduite à l’état de ruine, et mes proches étaient dessous», ajoute-t-il. Il explique avoir ensuite tenté de fouiller les décombres à mains nues avec les ambulanciers pour retrouver les autres enfants.

«J’ai sorti Adam, brûlé, et je l’ai conduit à l’hôpital. Les secouristes ont transporté Hamdi»

La frappe aérienne, selon les proches, a été menée sans avertissement vendredi dans l’après-midi, contre la maison familiale où se trouvaient les dix enfants et leur père, Hamdi al-Najjar, également un médecin. Gravement blessé, il est hospitalisé avec son fils Adam, 10 ans – seul survivant parmi les enfants-, en soins intensifs à l'hôpital Nasser.

L'armée israélienne a indiqué à l'AFP qu'un de ses aéronefs avait «frappé plusieurs individus soupçonnés d'opérer depuis une structure» se trouvant à proximité de ses soldats dans cette zone. «L'affirmation concernant les dommages causés à des civils non impliqués est en cours d'examen», a-t-elle ajouté.

«Neuf enfants étaient brûlés, méconnaissables. Le dixième et leur père sont dans un état critique»

«J'ai couru jusqu'à la maison et je l'ai trouvée complètement effondrée, réduite en un tas de pierres sur les têtes de ses enfants et de son mari», a raconté à l'AFP sa sœur, Sahar al-Najjar:

De la fumée et des débris s'élèvent à la suite d'une frappe israélienne sur une maison à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 1er juin 2025.

De la fumée et des débris s'élèvent à la suite d'une frappe israélienne sur une maison à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 1er juin 2025. Image: AFP

