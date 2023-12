Une collision entre deux trains fait 17 blessés en Italie

17 blessés légers dans une collision de trains en Italie

Deux convois lancés à basse vitesse se sont percutés dimanche dans la région de Ravenne, dans l'est de l'Italie. Les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues.

Image prétexte Keystone

Une collision à basse vitesse entre deux trains a fait 17 blessés légers dimanche soir dans le nord-est de l'Italie, ont indiqué les pompiers et la compagnie ferroviaire italienne. L'accident a provoqué de fortes perturbations de circulation dans la zone.

Il est survenu entre un TGV Frecciarossa et un train régional sur la ligne Bologne-Rimini, entre Faenza et Forlì, ont indiqué les pompiers sur X. Les opérations de secours se sont achevées dans la soirée. L'accident n'a entraîné que des blessures légères comme des contusions, selon un porte-parole de Trenitalia. Des investigations sont en cours pour comprendre les causes de l'accident, a-t-il précisé.

Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent deux trains l'un contre l'autre, avec les secours intervenant sur le bas côté. (vz/ats)