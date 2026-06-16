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Des chats volés pour être transformés en viande au Vietnam

Un coup de filet de la police vietnamienne a mis fin à un réseau criminel qui piégeait des félins domestiques. Une quarantaine d'entre eux ont pu retrouver leurs propriétaires.

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Une quarantaine de chats volés pour être transformés en viande ont été rendus à leurs propriétaires après le démantèlement d'un réseau par la police vietnamienne, a indiqué mardi une organisation de défense des animaux.

Neuf personnes ont été arrêtées la semaine dernière en lien avec ce «groupe criminel spécialisé dans le vol et la collecte de chats», selon le journal officiel de la police de Hô Chi Minh-Ville. Les policiers ont récupéré au total plus de 400 chats vivants et 80 autres morts, conservés sur de la glace, a indiqué le journal.

La consommation de chats et de chiens est légale au Vietnam, où de nombreux restaurants proposent ouvertement cette viande. Les vendeurs doivent toutefois disposer de certificats prouvant l'origine des animaux.

Des «pièces à conviction»

La police a déclaré avoir mené ce coup de filet à la suite d'une vague de vols d'animaux de compagnie à Hô Chi Minh-Ville. Les suspects ont avoué avoir piégé des chats pendant trois ans dans tout le sud du pays.

Au moins 40 des animaux volés ont été restitués à leurs propriétaires, a fait savoir dans un communiqué l'organisation Humane World for Animals, saluant une «opération décisive qui a sauvé la vie de tant d'animaux».

«Alors que les efforts se poursuivent pour réunir les chats volés avec leurs familles, notre principale préoccupation concerne ceux qui restent au poste de police comme pièces à conviction pendant la procédure judiciaire», a souligné Karanvir Kukreja, un représentant de l'organisation.

Humane World for Animals dit avoir fait don de nourriture et organisé la livraison de ventilateurs afin d'éviter que les chats ne souffrent de la chaleur. (jzs/afp)