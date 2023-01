Violente explosion près de Genève: des blessés

Un véhicule transportant du propane a pris feu vendredi matin, faisant deux blessés en France voisine. Une vingtaine d'autres personnes en état de choc ont été prises en charge.

Un camion-citerne transportant des «matières dangereuses» a explosé, vendredi matin, vers 7 heures, à Fillinges, près de Genève. Les débris se seraient dispersés jusqu'à un kilomètre à la ronde. Des images circulent sur les réseaux sociaux. 👇

Comme le rapporte Le Dauphiné Libéré, le chauffeur a pu quitter son véhicule lors de la première déflagration, la seconde explosion, a quant à elle, fait deux blessés dont un décrit comme grave. 21 victimes en état de choc auraient, par ailleurs, été prises en charge par les secours. 13 maisons seraient également endommagées.

«Une explosion spectaculaire qui aurait pu faire beaucoup de victimes» Préfet de Haute-Savoie. le dauphiné libéré

La préfécture souligne que quelque 110 sapeurs-pompiers du SDIS ont été déployés sur les lieux, avec en renfort des médecins du SAMU et militaires de la gendarmerie nationale. L'incendie du camion a provoqué «une surchauffe de la citerne et son explosion».

Les alentours du pont de Fillinges ont été interdits au trafic automobile dans la foulée de l’accident, en pleine heure de pointe pour les travailleurs frontaliers qui se rendaient à Genève, informe 20 minutes.

«Deux zones d'habitations et une dizaine de maisons ont été impactées par le souffle de la déflagration au moment de l'explosion. Le bilan provisoire de cet accident fait état de 21 personnes impliquées dont 2 blessés sérieux hospitalisés. A 13 heures, la préfecture a annoncé que l'incendie était éteint et qu'il n'y avait plus de risque d'explosion». (mndl/ats)