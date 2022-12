Pendant trois heures, Kanye West n'a cessé de dérouler les «qualités» d'Hitler. images: shutterstock, montage: watson

Hitler a-t-il «inventé les autoroutes» comme l'affirme Kanye West?

Disons surtout que c’est un peu le foutoir dans les livres d’Histoire au sujet des autoroutes.

Lors de sa participation controversée à l'émission «InfoWars» du dangereux complotiste américain Alex Jones, Kanye West n'a pas dit que «J'aime Hitler». Même si c'est déjà d'un très bon niveau dans le joyeux monde des déclarations totalement inappropriées.

Trois heures durant, le rappeur désormais conspué par une bonne partie de la planète n'a cessé de dérouler les «qualités» du dictateur, arguant que «chaque être humain a quelque chose de valeur à apporter, surtout Hitler». Dans la foulée de l'émission, et surtout après avoir publié le logo de la secte des Raéliens (une svastika dans une étoile de David), Elon Musk décidait de bannir Kanye West de Twitter pour «incitations à la violence».

Notre commentaire à ce sujet: Commentaire Cette nuit, Kanye et Hitler ont violemment ramené Musk à la réalité de Fred Valet

Mais c'est une séquence précise qui a particulièrement semé le doute sur les réseaux sociaux durant tout le week end.

La voici: «Hitler a inventé les autoroutes, il a inventé le microphone que j’utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien et j’en ai marre de ça»

Le vrai du faux

Was? Hein? Plaît-il? Adolf Hitler aurait donc «inventé les autoroutes» entre deux crimes contre l'humanité? Si la réponse à cette question ne vient (évidemment) pas adoucir ou excuser les horreurs perpétrées par le dictateur allemand durant la Seconde Guerre mondiale, comme semble le vouloir Kanye West, que disent les faits?

Que c'est faux et que c'est (aussi) un peu le foutoir dans les livres d'Histoire depuis le début du siècle dernier.

Si la première est allemande...

Si la première autoroute est bien d'origine allemande, Adolf Hitler n'y est pour rien. Cette autobahn, qui date de 1913 et fut construite par L'Automobil-Verkehrs-und-Übungs-Straße (plus simplement l'AVUS), a accueilli le premier tronçon à deux voies et uniquement dédié à la voiture dans la banlieue ouest de Berlin. En 1926, le premier Grand Prix d’Allemagne est d'ailleurs disputé sur ces lignes droites longues de dix kilomètres.

Oui, mais. Ce fut surtout un circuit et l'autoroute en question, ouverte au public des années après, ne ressemblait en rien à l'A1 sur laquelle on rencontre des bouchons aujourd'hui. «La République de Weimar n’ayant pas beaucoup d’argent, les projets resteront pour la plupart à l’état de projets», nous rappelle par exemple l'Obs.

Toujours en 1926, l’HaFraBa (acronyme de Hambourg, Francfort-sur-le-Main et Bâle) est imaginée. «Elle doit traverser l’Allemagne du Nord au Sud, tout en longeant la France, au cas où on aurait besoin d’acheminer des troupes. Sa réalisation sera en grande partie achevée par les nazis.»

Ok, d'accord, mais c'est quoi la vraie première véritable autoroute?

En 1932, histoire de bien mettre le souk dans les cours d'Histoire, la vraie première autoroute allemande est inaugurée le 6 août. Un tronçon cette fois de 20 kilomètres, reliant Cologne à Bonn. Et celle-ci ressemblait déjà un peu plus aux autoroutes que l'on connait aujourd'hui.

«C'est à cela que les routes de l'avenir ressembleront» Konrad Adenauer, premier chancelier de la RFA après la Première Guerre mondiale. (Et qui n'avait pas tout tort.)

Et si la première autoroute était en réalité italienne ?

Ne crions pas victoire trop vite. Le 21 septembre 1924, un tronçon entre Milan et Varèse est inauguré en Italie par Victor-Emmanuel III. Ma che diavolo è questo? C'est l'idée d'un entrepreneur de génie civil baptisé Piero Puricelli.

L'homme, qui était un spécialiste de la construction de routes et d'usines, a créé la «Società Anonima Autostrade» en 1921. Et paf. «Irrité de devoir partager la chaussée avec des voitures à cheval, des cyclistes, voire des piétons lorsqu’il se rend en voiture sur les lacs, l’ingénieur lance l’idée de construire une route réservée aux automobiles.»

Pour l'anecdote, la première autoroute de Suisse fut inaugurée le 11 juin 1955. Le tronçon de 4,1 kilomètres, reliait Lucerne à Ennethorw.

Nein! Nein! Nein! Nein!

S'il est plutôt compliqué de dater et d'attribuer définitivement la création de «la première autoroute de l'histoire de l'humanité», Adolf Hitler n'a jamais «inventé» le moindre tronçon routier. En revanche, le IIIe Reich a fortement développé le concept, disposant d'un plus gros compte en banque que le Reich précédent. Comme le précise l'Obs, Hitler «a fortement fait développer le réseau autoroutier, passant de 108 kilomètres en 1935 à 3896 kilomètres en 1943».

«Les autoroutes sont célébrées comme étant le grand monument horizontal construit par le Troisième Reich» Le professeur Johann Chapoutot, dans l'édition française de 20 Minutes

Mais alors pourquoi ce mythe a la dent aussi dure? Elément de réponse dans l'édition française de 20 Minutes: «Cela témoigne de la puissance de la propagande nazie et de la quantité de mythes qu’elle nous a laissés et que l’on continue à reprendre de manière non-critique, explique le professeur Johann Chapoutot, spécialiste de l’Allemagne nazie.

D'ailleurs, qu'en est-il du fameux microphone, qui semble si cher à la création musicale de Kanye West? Cette fois, c'est plus simple à décortiquer: si une première version remonte à 1876, même si, en 1928, une entreprise allemande, Neumann & co, développe et fait connaître le microphone, cela n’a rien à voir avec Hitler.»

Désolé Ye, il faudra donc trouver autre chose pour redorer le CV de l'un des plus effroyables dictateurs de l'Histoire moderne.