Cet incident survient un mois après le plus grave accident de l’histoire de l’aviation sud-coréenne. Fin décembre, un avion de la compagnie low-cost Jeju Air, arrivant de Thaïlande, s’était écrasé contre un mur après un atterrissage brutal à l’aéroport international de Muan.

Le feu se serait déclaré à 22h30 (heure locale) mardi, à l’arrière de l’appareil de la compagnie aérienne sud-coréenne Air Busan. Des photographies montrent des flammes atteignant plusieurs mètres de haut, s’échappant du toit de l’avion. L’appareil arrivait de Hong Kong. On ignore encore si l’incendie a débuté après l’atterrissage ou en plein vol. Une enquête est en cours.

Un avion de passagers a pris feu à l’aéroport de Busan, en Corée du Sud. Selon l’agence de presse officielle Yonhap, les 169 passagers et sept membres d’équipage ont pu évacuer l’appareil en utilisant une rampe gonflable. Trois personnes ont été légèrement blessées par les flammes.

Plus de «International»

Ce Granini est «l'arnaque de l'année» en Allemagne, et en Suisse?

Les plus lus

Elle n'aurait jamais dû insulter les hôtesses de l'air

Lors d'un vol à destination des îles Fidji, une femme s'est emportée. Comme elle ne se calmait pas, deux hôtesses de l'air ont dû intervenir avec détermination.

Samedi dernier, deux hôtesses de l'air d'un vol de la compagnie Fiji Airways ont scotché la bouche d'une passagère en colère. La scène s'est déroulée alors que l'avion était en route de San Francisco vers Nadi, l'île principale des îles Fidji. La femme de 69 ans se serait débattue et aurait crié dans l'avion, indique le journal New York Post. Il semble qu'elle se soit «enivrée» et semblait bouleversée, ont raconté des témoins au site d'information australien News.com.au.