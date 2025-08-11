beau temps16°
L'aéroport de Mexico paralysé par la pluie

L&#039;aéroport Benito Juarez à Mexico est l&#039;un des plus fréquentés d&#039;Amérique latine (image d&#039;archives).
L'aéroport international Benito Juarez est l'un des plus fréquentés d'Amérique latine.Image: www.imago-images.de

L'aéroport de Mexico paralysé par la pluie

L'aéroport international Benito Juarez a dû suspendre ses opérations en raison de la météo. Avec 45,4 millions de passagers en 2024, il est l'un des plus fréquentés d'Amérique latine.
11.08.2025, 07:0111.08.2025, 07:01
Plus de «International»

L'aéroport international Benito Juarez de Mexico a annoncé dimanche la suspension des opérations de ses terminaux aériens, en raison des fortes pluies. Les précipitations ont entraîné également des inondations sur d'importantes voies de circulation de la capitale mexicaine.

«En raison des fortes pluies de cet après-midi et des rapports faisant état d'une visibilité réduite», l'aéroport a suspendu les opérations d'atterrissage et de décollage pendant trois heures à partir de 20h53 (04h53 lundi en Suisse), a-t-il indiqué sur le réseau social X.

«Des travaux d'évacuation des eaux de pluie [...] permettront de rétablir la capacité opérationnelle»

L'aéroport est l'un des plus fréquentés d'Amérique latine. Il a accueilli 45,4 millions de passagers en 2024.

Ce changement aux frontières de l'espace Schengen concerne aussi la Suisse

L'eau tombée dimanche a atteint jusqu'à 50 centimètres de hauteur dans certaines zones de Mexico. Le gouvernement de la ville a déclenché l'alerte violette, le niveau le plus élevé, pour la zone centrale de ville de neuf millions d'habitants. (jzs/ats)

