Hélicos, blindés, voici le nouvel arsenal high tech des talibans



Voici le détail de l'arsenal «offert» par les Etats-Unis aux talibans

Pendant leur offensive, les miliciens islamistes ont mis la main sur beaucoup d'équipements militaires que les Etats-Unis avaient livrés à l'armée afghane. Parmi les proies, on dénombre l'iconique hélico américain «Black Hawk», des chars d'assaut ainsi que des milliers d'armes automatiques. Inventaire.

Les talibans semblent avoir troqué leurs camionnettes et leurs vieilles Kalachnikov rouillées contre des fusils et des véhicules américains de dernier cri. Depuis le début de leur offensive à travers l'Afghanistan, les miliciens islamistes ont en effet saisi plusieurs armements appartenant à l'armée régulière afghane.

Au cours des dernières années, celle-ci a été richement financée par les Etats-Unis. Entre 2013 et 2019, les forces afghanes ont reçu plus de 600 000 armes légères, 7000 mitrailleuses, 4700 blindés, près de 80 000 véhicules et plus de 20 000 grenades, rapporte CNN.

Une partie de ce véritable trésor de guerre est tombé aux mains de talibans. Les chiffres ne sont pas encore clairs, mais ils sont déjà impressionnants.

Le seul groupe islamiste doté d'une aviation

On ne sait pas encore combien des 167 appareils dont disposait l'armée afghane ont été saisis par les talibans. Selon le blog spécialisé Oryxspioenkop, qui a comptabilisé les images publiées sur les réseaux par les talibans, ces derniers auraient mis la main sur dix avions et 38 hélicoptères, et plus précisément:

Quatre UH-60A «Blackhawk» , l'iconique hélicoptère de transport américain, protagoniste du film La Chute du faucon noir de Ridley Scott

, l'iconique hélicoptère de transport américain, protagoniste du film de Ridley Scott Dix hélicoptères d'attaque américains MD 530F

11 hélicoptères de transport de fabrication russe Mi-17 . Ces hélicos ont été achetés par les Etats-Unis parce que moins chers et plus faciles à piloter que les «Black Hawk»

. Ces hélicos ont été achetés par les Etats-Unis parce que moins chers et plus faciles à piloter que les «Black Hawk» 13 hélicoptères d'attaque de fabrication chinoise Mi/24Mi-35

1 / 7 Les hélicos capturés par les talibans source: oryxspioenkop.com

Un avion d'attaque léger américain A-29B

Un avion de transport de fabrication américaine Cessna 208

Huit avions de transport de fabrication chinoise An-26/32

Trois avions d'entraînement chinois L-39

1 / 6 Les avions saisis par les talibans source: oryxspioenkop.com

Cette liste pourrait être plus longue. Des images satellites de la base aérienne de Kandahar suggèrent que les talibans auraient pu capturer d'autres appareils, écrit la BBC. Selon le Times de Londres, les miliciens possèdent actuellement pas moins de 109 hélicoptères et 65 avions. Une source citée par CNN estime qu'ils pourraient également avoir saisi une vingtaine d'avions A-29 Tucano.

Une vingtaine de Pilatus suisses, livrés à l’armée afghane il y a quelques années par les Etats-Unis, pourraient également faire partie de l'arsenal des talibans, révélait récemment le quotidien Le Temps. Interrogé par le journel, le Secrétariat d'Etat à l'économie affirmait ne disposer «d'aucune indication qui laisserait penser que du matériel de guerre fabriqué en Suisse est tombé dans les mains des talibans».

Quoi qu'il en soit, les nouveaux maîtres du pays sont le seul groupe islamiste doté d'une aviation. Quant à savoir s'ils seront capables de s'en servir, c'est une toute autre histoire.

Plus de 2000 blindés

Les miliciens islamistes ont également capturé plusieurs véhicules blindés, dont des chars d'assaut. Oryxspioenkop nous fournit les chiffres suivants:

Sept chars d'assaut chinois T-54/55

Cinq chars d'assaut chinois T-62

42 véhicules de sécurité blindés M1117

Deux véhicules blindés de transport M113

Près de 2000 blindés légers transport type Humvee

1 / 10 Les véhicules capturés par les talibans source: oryxspioenkop.com

Des centaines de milliers fusils d'assaut

Le nombre de fusils d'assaut et d'armes automatiques de construction américaine capturées par les talibans peut potentiellement avoisiner les centaines de milliers d'exemplaires. Parmi les modèles livrés à l'armée afghane par les Etats-Unis on dénombre:

Des fusils d'assaut M16

Des carabines militaires M4

Des fusils de snipers de type M24 SWS

Mais cet arsenal va-t-il vraiment être utile ?

Bien que ce nouvel arsenal apparaît impressionnant, son utilisation réelle reste à relativiser. «Le nombre de véhicules capturés ne se traduit pas par une flotte opérationnelle de taille similaire», rappelle Oryxspioenkop. Saisir des véhicules est une chose, mais garantir leur entretien en est une autre.

Certains équipements, comme les hélicoptères et les avions d'attaque, pourraient donc être plus utiles pour les images de propagande que pour leur usage quotidien, estime le Washington Post.

Le discours change pour les équipements légers, tels que les fusils et les gilets pare-balles: ces outils offrent un vrai avantage militaire aux talibans.

