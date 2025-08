Tous les volontaires présents en Ukraine n'ont pas à cœur les intérêts de Kiev, mais ont d'autres objectifs. Image: Imago, montage watson

Pourquoi les cartels colombiens envoient des hommes défendre l'Ukraine

De nombreux volontaires internationaux combattent en Ukraine. Mais certains d'entre eux sont là pour s'imprégner du savoir-faire du pays en matière de drone afin de le vendre «au plus offrant».

Tobias Schibilla / t-online

Un article de

Depuis plus de trois ans, l'Ukraine se défend contre l'invasion russe. Kiev peut compter sur la solidarité internationale et l'aide de bénévoles du monde entier. Mais tous ne semblent pas venus pour servir les intérêts du pays.

L'Ukraine comme terrain d'entraînement

Selon le site français Intelligence Online, les services secrets nationaux mexicains ont informé leur équivalent ukrainien, le SBU, que des criminels issus des cartels de la drogue se trouvaient parmi les volontaires étrangers.

Selon l'article en question, leur objectif principal est de s'initier à l'utilisation des drones FPV (First-Person-View), de plus en plus utilisés dans les conflits. Plusieurs membres du cartel auraient ainsi pu se former. Ils souhaitaient acquérir des compétences afin de les mettre ensuite à profit pour le compte de bandes criminelles internationales.

Les autorités ukrainiennes ont alors enquêté sur des cas suspects, notamment parmi des Colombiens. Une unité spéciale baptisée Tactical Group Ethos a elle aussi fait l'objet d'une attention particulière.

Des membres de la Légion internationale des volontaires d'Ukraine: des membres de cartels s'y entraînent au combat avec des drones. Image: Imago

Des narcotrafiquants chez les bénévoles

Prenons un combattant ayant pour nom de code «Aguila-7». Il s'est fait passer pour un citoyen salvadorien en mars 2024 et a suivi une formation complète sur les drones à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Selon Intelligence Online, les formateurs ont rapporté qu'il disposait de connaissances techniques remarquables, notamment dans la détection des angles morts des caméras thermiques et dans l'utilisation de systèmes de brouillage électroniques.

Les investigations indiquent qu'il avait des liens avec d'anciens membres de l'unité spéciale mexicaine Gafe. Par le passé, le cartel Los Zetas avait recruté dans ce groupe.

En outre, trois ex-membres présumés de la guérilla colombienne des FARC ont été identifiés. Ils auraient rejoint l'Ukraine grâce à de faux documents émis par le Panama ou le Venezuela. Des réseaux liés à des groupes du crime organisé auraient préparé leur voyage.

Un membre de l'organisation guérillero FARC. Image: Imago

Un haut représentant des services de sécurité ukrainiens a déclaré à Intelligence Online que les volontaires étrangers étaient généralement accueillis avec une confiance totale. Il a toutefois reconnu que certains en avaient probablement profité pour acquérir des compétences spécifiques avant de les vendre «au plus offrant».

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)