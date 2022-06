Afghanistan: le bilan du séisme a atteint les 1000 morts

Au moins un millier de personnes ont été tuées et 1500 blessées dans un puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi, selon les autorités. Le bilan pourrait encore s'alourdir.

«Les gens creusent tombe après tombe», a déclaré le chef du service de l'Information et de la Culture de la province de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa, dans un message à la presse. Dans sa seule province, la plus affectée avec celle de Khost, le bilan «a atteint les 1000 morts et ce chiffre augmente», a-t-il précisé.

Selon lui, quelque 1500 personnes ont aussi été blessées à Paktika, dans ce qui est déjà le séisme le plus meurtrier qu'ait connu le pays en plus de deux décennies.

«Il pleut aussi et toutes les maisons sont détruites. Il n'y a ni tentes ni nourriture. Des gens sont encore piégés sous les décombres (...). Nous avons besoin d'une aide immédiate», a décrit Huzaifa. Le gouvernement craint que le bilan n'augmente encore, au fil des opérations de secours.

Opérations de secours difficiles

Le séisme, d'une magnitude de 5,9, est survenu à une profondeur de 10 kilomètres vers 1h30 mercredi, tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain (USGS).

«Une grande partie de la région est montagneuse et les déplacements sont difficiles. Cela prendra du temps pour transporter les morts et les blessés», a expliqué le ministre des Catastrophes naturelles, Mohammad Abbas Akhund.

Image: sda

Le manque d'engins de déblaiement ralentit les opérations de secours, a renchéri le coordinateur humanitaire des Nations unies pour le pays, Ramiz Alakbarov. Selon lui, les conditions météo ne sont également «pas très favorables»: «il a neigé hier dans le centre de l'Afghanistan, il y a eu une baisse des températures et il pleut depuis hier», a-t-il souligné, précisant que près de 2000 maisons ont été détruites.

Cassis prêt à aider

L'envoyé spécial de l'Union européenne (UE), Tomas Niklasson, a indiqué sur Twitter que l'UE «se tient prête à coordonner et fournir une aide d'urgence». Le président de la Confédération Ignazio Cassis a lui exprimé la disponibilité de la Suisse à porter assistance au peuple afghan avec ses partenaires. «Mes pensées vont aux victimes de ce terrible séisme et à leur famille», a-t-il twitté.

Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans à Kaboul, l'Afghanistan est plongé dans une grave crise financière et humanitaire provoquée par le gel de milliards d'avoirs détenus à l'étranger et l'arrêt brutal de l'aide internationale, qui portait le pays à bout de bras depuis 20 ans et qui revient désormais au compte-gouttes. (ats)