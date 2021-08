Biden confirme le retrait d'Afghanistan au 31 août

Le locataire de la Maison-Blanche a annoncé à ses homologues du G7 que les Etats-Unis ne prolongeraient pas la durée de leur présence en Afghanistan.

Confronté à un ultimatum des talibans, le président américain Joe Biden a confirmé mardi la date butoir du 31 août pour terminer la «mission» de l'armée américaine en Afghanistan. Le nouveau régime afghan ne doit cependant pas «entraver» les évacuations à Kaboul.

«Nous sommes actuellement sur la voie de terminer d'ici au 31 août la mission visant à évacuer les gens aussi efficacement et sûrement que possible. Mais le respect de ce délai dépend de la coopération des talibans pour permettre l'accès à l'aéroport des candidats au départ.»

Lors d'un sommet virtuel avec ses homologues du G7, le président des Etats-Unis a opposé une fin de non-recevoir aux alliés de Washington qui plaidaient avec insistance pour une prolongation de la présence militaire américaine, afin de laisser plus de temps aux exfiltrations d'Afghans jugés à risque dans leur propre pays depuis la prise du pouvoir par les talibans.

Le locataire de la Maison-Blanche a cependant mis en garde les talibans contre toute «entrave» à ces opérations difficiles. Joe Biden a précisé avoir «demandé au Pentagone et au département d'Etat des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire».

Le 46e président des Etats-Unis d'Amérique avait lui-même fixé cette date du 31 août pour le retrait total des forces étrangères, après avoir dans un premier temps évoqué l'échéance fortement symbolique du 11 septembre, vingtième anniversaire des attentats de 2001 à New York et Washington.

Pour justifier son maintien après avoir été pris au dépourvu par la victoire-éclair des talibans sur l'armée gouvernementale à la faveur de ce retrait américain, Biden a invoqué les raisons suivantes: