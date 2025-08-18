Un soldat néo-zélandais déclaré coupable de tentative d'espionnage

Auckland, en Nouvelle-Zélande.Image: Shutterstock
Un soldat néo-zélandais a essayé d'envoyer des informations détaillées sur des bases militaires à un pays étranger, dont le nom n'a pas été rendu public.
Un tribunal militaire néo-zélandais a déclaré lundi coupable de tentative d'espionnage un soldat. Ce dernier a reconnu avoir essayé d'envoyer des informations détaillées sur des bases militaires à un pays étranger.
La justice militaire n'a cependant pas permis la diffusion de l'identité du soldat en question, ni le nom du pays concerné, pour des raisons liées à l'instruction.
Le soldat a également avoué avoir accédé à un système informatique à des fins malhonnêtes.
Il conservait des copies de la diffusion en direct des attentats de Christchurch, qui ont fait 51 morts en mars 2019, ainsi qu'un document rédigé par leur auteur, Brenton Tarrant. (ats)
