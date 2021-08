La résistance s'organise en Afghanistan

Une rave party illégale tourne à l'émeute en Bretagne et la fête continue

Une manifestation non autorisée a viré à près de six heures d'affrontement entre teufeurs et forces de l'ordre, faisant de nombreux blessés des deux côtés.

La gendarmerie est intervenue pour empêcher une rave party près de Redon (Ille-et-Vilaine), dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la préfecture, évoquant «plusieurs blessés de part et d'autre». Les affrontements ont eu lieu pendant plus de sept heures, selon LCI, qui rapporte qu'il y a cinq blessés parmi les 500 gendarmes mobilisés. Du côté des 1000 à 1500 fêtards, un jeune homme a eu la main arrachée, rapporte France bleu.

Cinq hommes ont été placés en garde à vue, samedi, dans le …