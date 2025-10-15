bien ensoleillé12°
Ça chauffe entre l'Afghanistan et Pakistan

epa12455327 Taliban patrol during cross-border clashes between Taliban security forces and Pakistani soldiers at the Afghan-Pakistan border in Spin Boldak, Afghanistan, 15 October 2025. Pakistan and A ...
Des talibans patrouillent à la frontière.Keystone

Des affrontements ont fait au moins 30 morts mercredi à la frontière entre les deux pays. Ce nouvel épisode de violences avait débuté la semaine dernière suite à des explosions en Afghanistan, dont deux dans la capitale Kaboul.
15.10.2025, 14:4315.10.2025, 14:43

Engagés dans l'une des pires confrontations armées depuis des années, l'Afghanistan et le Pakistan se sont de nouveau affrontés mercredi dans les régions frontalières, faisant au moins 30 morts. Chaque partie accuse l'autre d'avoir lancé de nouvelles attaques dans la nuit en plusieurs endroits de la longue frontière poreuse qui les sépare.

D'après des sources afghanes, plus de dix civils ont été tués et une centaines blessés dans la région de Spin Boldak, dans le sud de l'Afghanistan. Ali Mohammad Haqmal, porte-parole du département Information de cette ville frontalière, a fait état de tirs de mortier et de 15 civils tués.

On a parlé à ce Suisse qui est parti travailler à Kaboul

Ce bilan a été confirmé auprès par Abdul Jan Barak, un responsable de l'hôpital du district de Spin Boldak, selon qui plus de 80 femmes et enfants ont été blessés.

Explosions à Kaboul

Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a accusé les forces pakistanaises d'avoir mené «une fois de plus» des attaques contre le sol afghan. D'après lui, 12 civils ont été tués et plus de 100 autres blessés dans la région de Spin Boldak, a-t-il affirmé dans un communiqué.

De son côté, l'armée pakistanaise a affirmé y avoir répondu à une «attaque» et tué «entre 15 et 20 talibans afghans», se disant prête à répondre à toute agression «avec toute la force nécessaire». D'autres combattants pourraient avoir été tués ailleurs dans les régions frontalières, d'après l'armée pakistanaise, mais Mujahid a affirmé auprès de l'AFP que seuls «deux ou trois» talibans avaient péri.

epa12448238 Taliban government spokesperson Zabiullah Mujahid speaks as he briefs the media on overnight clashes between Afghanistan and Pakistani security forces, in Kabul, Afghanistan, 12 October 20 ...
Zabihullah MujahidKeystone

Ce nouvel épisode de violences a été déclenché la semaine dernière après des explosions en Afghanistan, dont deux dans la capitale Kaboul, imputées au Pakistan. En représailles, le gouvernement taliban a lancé samedi une offensive à la frontière, à laquelle Islamabad a promis une «réponse musclée».

Des dizaines de combattants ont déjà été tués de chaque côté samedi et dimanche.

Visite inédite en Inde

«La nuit dernière, les combats ont commencé vers 04h00. Des maisons ont essuyé des tirs de balle, dont celle de mon cousin. Son fils et son épouse ont été tués et quatre de ses enfants blessés», a témoigné auprès Sadiq, un habitant de Spin Boldak n'ayant pas de nom de famille.

Tous les commerces de la zone sont fermés et de nombreux habitants ont quitté les lieux, tandis que l'armée a déployé hommes et véhicules militaires, a constaté un correspondant de l'AFP. D'autres affrontements ont éclaté dans la région afghane de Paktika, plus au nord, où des renforts militaires ont été envoyés, a déclaré le chef du département provincial de l'Information, Subhanullah Azzam.

epa12455345 Taliban patrol during cross-border clashes between Taliban security forces and Pakistani soldiers at the Afghan-Pakistan border in Spin Boldak, Afghanistan, 15 October 2025. Pakistan and A ...
Tous les commerces sont fermés à Spin Boldak. Keystone

Ces nouvelles violences surviennent sur fond de tensions récurrentes entre les deux pays voisins, alimentées par des questions sécuritaires. Islamabad, confronté à une résurgence d'attaques contre ses forces de sécurité, accuse son voisin «d'abriter» des groupes terroristes, en tête desquels les talibans pakistanais (TTP), ce que Kaboul dément.

Jeudi, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, avait martelé au Parlement que les multiples tentatives pour convaincre les talibans afghans de cesser de soutenir le TTP avaient échoué. Ce mouvement, formé au combat en Afghanistan et qui se revendique de la même idéologie que les talibans afghans, est accusé par Islamabad d'avoir tué des centaines de ses soldats depuis 2021.

Les explosions survenues la semaine dernière en Afghanistan, prélude à ce nouvel accès de violence, ont eu lieu alors que le chef de la diplomatie talibane effectuait une visite inédite en Inde, ennemi historique du Pakistan. (jzs/ats)

