L'armée américaine admet avoir tué 12 civils Afghans en 2021

En janvier 2022, le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a sommé les militaires de faire plus d'efforts pour éviter les victimes civiles lors de frappes aériennes, après plusieurs bavures meurtrières ayant entaché la réputation de l'armée américaine. La protection des civils est un «impératif stratégique et moral», a noté le haut-responsable dans un mémo destiné à la chaîne de commandement militaire. (ats/jch)

Les ONG publient régulièrement des bilans bien supérieurs des frappes américaines sur les théâtres de guerre . L'organisation Airwars, qui recense les victimes civiles de bombardements aériens dans le monde, estimait dans son rapport annuel publié en mai entre 15 et 27 le nombre de civils tués dans des opérations américaines en Syrie seule.

Bilan des ONG plus élevé

Le Pentagone a donc réévalué ses comptages des années 2018 à 2020, pour reconnaître 10 morts et 18 blessés de plus, tous en Syrie .

«Le ministère de la Défense estime que 12 civils ont été tués et 5 autres blessés en 2021 dans des opérations militaires américaines, indique ce rapport annuel exigé par le Congrès depuis 2018, dont une partie reste secret défense. La totalité des victimes civiles ont été tuées en Afghanistan.»

