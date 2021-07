International

Afrique

Du jamais vu! Le Maroc fait face à des chaleurs extrêmes proches de 50°C



Du jamais vu! Le Maroc fait face à des chaleurs extrêmes proches de 50 °C

Le Maroc a enregistré des «records absolus» de températures ce week-end lors d'une vague de chaleur exceptionnelle. Le mercure a frôlé les 50 °C.

Au Maroc, samedi 10 juillet était «la journée la plus chaude avec des températures exceptionnelles, jamais mesurées tous les mois confondus dans certaines régions», selon le communiqué de la direction générale de la météorologie (DGM).

En cette journée caniculaire, le thermomètre a affiché 49,6 °C à Sidi Slimane (nord-ouest), soit la température la plus élevée ce week-end dans le royaume.

«Ce temps caniculaire est dû à la remontée d'une masse d'air sec et chaud par le sud causant une hausse sensible des températures»

Les chaleurs records touchent d'autres pays

La DGM rappelle qu'en 2020, le Maroc avait déjà connu son année la plus chaude, avec «une température moyenne annuelle nationale de +1,4 °C par rapport à la normale climatologique sur la période 1981-2010».

Cette vague de chaleur inédite intervient, tandis que plusieurs pays comme l'Espagne, le Canada ou les Etats-Unis font face à une hausse des températures à des niveaux extrêmes. Selon les scientifiques, les canicules sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Jusqu'ici, l'activité humaine a provoqué une hausse des températures mondiales de plus de 1 °C par rapport à l'ère préindustrielle. Ce qui a entraîné des tempêtes plus destructrices, des vagues de chaleur plus intenses, des sécheresses et une multiplication des feux de forêt. (ats/mndl)

A lire aussi:

La Suisse sous l'eau, en photo 1 / 18 Les intempéries en Suisse source: sda / salvatore di nolfi Et puisqu'on parle d'eau, vous avez vu la piscine la plus délirantes du monde? Plus d'articles «Actu» «Nous vivrons un choc des libertés: les vaccinés contre les non-vaccinés» Link zum Artikel Ces fans romands qui se sentent Italiens jusqu'au bout des ongles Link zum Artikel A Chypre, le pire incendie depuis 47 ans est partiellement maîtrisé Link zum Artikel L'armée en manque de cuistots fait appel à des traiteurs Link zum Artikel