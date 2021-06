International

Les Algériens se rendent aux urnes dans l'indifférence



Il s'agit des premières législatives depuis le soulèvement populaire commencé en février 2019 pour protester contre le président Abdelaziz Bouteflika. Le principal enjeu sera la participation.

Quelque 24 millions d'Algériens sont appelés à élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de cinq ans. Ils doivent choisir parmi près de 1500 listes, dont plus de la moitié s'affichent comme «indépendantes».

Les précédentes consultations électorales, la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, ont été marqués par une abstention historique. Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 (09h00 suisse) et fermeront à 19h00 (20h00 suisse). Les résultats officiels ne sont pas attendus avant dimanche.

«Mascarade électorale»

A l'issue d'une campagne apathique, les partis progouvernementaux ont appelé à participer «en force» au scrutin, tandis que le mouvement contestataire du Hirak, qui réclame en vain un changement radical du «système» de gouvernance en place depuis l'indépendance (1962), a dénoncé d'emblée une «mascarade électorale».

Considéré comme une façade civile de l'institution militaire, le gouvernement s'est efforcé ces derniers mois d'étouffer la contestation, interdisant les manifestations et multipliant les interpellations et les poursuites judiciaires visant opposants, militants, journalistes et avocats. (ats)

