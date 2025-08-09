Le feu est sous contrôle dans le sud de la France

Les pompiers français entament samedi leur cinquième jour de lutte contre l'incendie qui a ravagé 17 000 hectares dans l'Aude. Le département a été placé en vigilance orange canicule, de quoi créer un terrain favorable à la reprise du brasier.

19 pompiers ont été blessés. Keystone

Un millier de pompiers s'attèlent désormais à la surveillance des 90 kilomètres de lisières. Objectif: parer à toute reprise, alors que les autorités redoutent un retour de la tramontane, ce vent chaud et sec qui avait attisé les flammes les premiers jours.

«L'incendie ne sera pas déclaré éteint avant plusieurs jours. Il y a encore beaucoup de travail» Christian Pouget, préfet de l'Aude

Après avoir dû quitter leur logement dans la précipitation mardi, les dernières personnes évacuées ont été autorisées vendredi soir à regagner les quinze villages impactés par l'incendie, le plus important depuis un demi-siècle sur l'arc méditerranéen.

Plus d'une trentaine de maisons ont été endommagées ou détruites et plus d'une centaine de foyers restent sans électricité dans le village de Fontjoncouse.

Le bilan humain n'a pas évolué depuis mercredi. Une femme est morte dans sa maison de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le plus touché par le feu, une autre habitante est grièvement brûlée. Quatre personnes ont été légèrement blessées.

Dans les rangs des pompiers, dix-neuf ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

«Les pompiers vont faire le maximum, avant le retour de la tramontane» ce week-end, a déclaré à l'AFP la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, ajoutant: «C'est un soulagement que le feu soit fixé mais une vigilance absolue reste de mise». (ats/vz)