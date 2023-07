Coup d'Etat au Niger: «Les sanctions feront très mal»

Des partisans des soldats mutinés manifestent à Niamey, la capitale du Niger. Keystone

Un puissant bloc d'Etats de l'Afrique de l'Ouest a autorisé le recours éventuel à la force si le président, Mohamed Bazoum, n'est pas libéré et rétabli dans ses fonctions dans un délai d'une semaine. En attendant, son numéro deux s'exprime sur la crise qui secoue son pays.

Les «sanctions» contre le Niger, théâtre d'un coup d'Etat, «feront très mal», a déclaré dimanche le Premier ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou. Il a appelé à trouver une solution pour ce pays pauvre dépendant de l'aide étrangère:

«Je connais la fragilité du Niger. C'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe, comme sur le plan social. Nous lançons vraiment un appel aux uns et autres pour regarder l'intérêt du pays.»

Après l'Union européenne (UE), la France a annoncé suspendre samedi «toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire». Et dimanche, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a ordonné un blocus économique du Niger, décidant la suspension «immédiate» de «toutes les transactions commerciales et financières» avec le Niger.

Le Niger «est un pays qui compte beaucoup sur son partenariat international», a souligné le Premier ministre nigérien:

«Le dernier semestre de l'année» est «généralement» bouclé «avec les aides budgétaires qui nous proviennent de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) en particulier, ainsi que de l'Agence française de développement (AFD).»

La Cédéao a également fixé dimanche un ultimatum d'une semaine à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel:

«Nous sommes satisfaits de cette réaction, c'est une réaction logique»

Le deuxième homme fort du pays a déploré un «coup d'Etat gratuit» dans un «pays de la sous-région qui a le meilleur taux de croissance, avec 11,9% observés l'année dernière», et qui entretient «un dialogue avec l'opposition». (ats/jch)