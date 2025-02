Christophe Ruggia a agressé séxuellement Adèle Haenel alors qu'elle était mineure. Image: Imago

Affaire Adèle Haenel: le réalisateur Ruggia condamné

Reconnu coupables d'agressions sexuelles sur l'actrice alors qu'elle était mineure, Christophe Ruggia écope d'une peine de quatre ans de prison, dont deux ans ferme sous bracelet électronique.

Le réalisateur français Christophe Ruggia a été reconnu coupable lundi à Paris d'avoir agressé sexuellement l'actrice Adèle Haenel quand elle avait entre 12 et 14 ans, et été condamné à quatre ans de prison dont deux ferme à effectuer sous bracelet électronique.

L'actrice, visiblement nerveuse avant le jugement, n'a pas réagi à l'annonce du délibéré. Christophe Ruggia, qui évitait de la regarder, n'a pas montré de réaction non plus. Le tribunal a aussi condamné le réalisateur à indemniser Adèle Haenel à hauteur de 15 000 euros pour son préjudice moral, et 20 000 pour ses années de suivi psychologique.

Il va faire appel

Le réalisateur Christophe Ruggia va faire appel de sa condamnation, a annoncé lundi l'une de ses avocates Fanny Collin.

La défense de Christophe Ruggia avait plaidé la relaxe. «Dans ces conditions et parce que nous ne pouvons pas nous résoudre à l'injustice, au moment où je vous parle Christophe Ruggia se rend au greffe (...) pour faire appel de cette décision», a déclaré Me Collin aux journalistes. (jzs/afp)