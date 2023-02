Les procureurs ont un argument choc contre Baldwin

Alors qu'il devait suivre des cours supplémentaires pour apprendre à utiliser une arme correctement, Alec Baldwin a préféré passer son temps sur son téléphone. Une erreur qui aurait été fatale.

Dans le cadre du tournage de Rust, Alec Baldwin devait suivre une formation obligatoire concernant la sécurité et la manipulation d'armes à feu. Une formation que celui qui a été inculpé d'homicide involontaire a échouée, si l'on en croit les déclarations des procureurs en charge de l'affaire.

En effet, Alec Baldwin, tout comme l'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, a été inculpé d'homicide involontaire suite au tir accidentel qui avait tué la directrice de la photographie du film.

Une «formation limitée»

Selon le média Insider, ce dernier n'avait «reçu qu'une formation limitée sur les armes à feu», et sur la technique de «tirs croisés», requise pour la scène en question. Les cours devaient également lui apprendre à vérifier si une arme a été chargée ou non.

Pour remédier à cela, l'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed avait prévu des sessions privées supplémentaires d'une heure, qui ont en réalité duré 30 minutes. Pourquoi? L'acteur a préféré passer son temps sur son téléphone, à «échanger des messages avec sa famille et ses amis».

Des cours «pas conformes aux normes de l'industrie»

Pour les procureurs, la formation donnée à Alec Baldwin n'était pas conforme «aux normes de l'industrie». Selon les photos et des vidéos prises sur le plateau de tournage le jour de la fusillade, on peut voir l'acteur s'entraîner à dégainer et pointer son arme d'une manière tout à fait contraire aux bonnes pratiques. Autre problème, plusieurs membres de l'équipe de tournage ont manipulé les armes à feu, omettant ainsi plusieurs contrôles de sécurité essentiels dans les heures précédant la fusillade mortelle.

Des faits qui ont également été imputés à l'armurière du film Hannah Gutierrez-Reed, que les procureurs accusent de ne pas avoir été assez responsable et stricte, quant à la surveillance et à la gestion des armes sur le plateau de Rust.

Selon les avocats de la jeune femme, les procureurs ont «mal compris les faits» et estiment ces conclusions «erronées». «Nous combattrons ces accusations et nous nous attendons à ce qu'un jury déclare Hannah non coupable», a déclaré Jason Bowles, l'un des avocats de la jeune femme. (sia)