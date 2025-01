Algérie: Boualem Sansal sort de l'hôpital et repart en prison

«Boualem Sansal a quitté l'hôpital il y a quelques jours et est rentré en détention dans la prison où il est détenu, dans les environs d'Alger», a-t-il ajouté, en précisant que Paris tenait l'information de l'épouse de l'écrivain et que la demande française de visite consulaire n'avait pas été accordée par les autorités algériennes. (jah/ats)

Lors d'un vol à destination des îles Fidji, une femme s'est emportée. Comme elle ne se calmait pas, deux hôtesses de l'air ont dû intervenir avec détermination.

Samedi dernier, deux hôtesses de l'air d'un vol de la compagnie Fiji Airways ont scotché la bouche d'une passagère en colère. La scène s'est déroulée alors que l'avion était en route de San Francisco vers Nadi, l'île principale des îles Fidji. La femme de 69 ans se serait débattue et aurait crié dans l'avion, indique le journal New York Post. Il semble qu'elle se soit «enivrée» et semblait bouleversée, ont raconté des témoins au site d'information australien News.com.au.