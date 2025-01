Grosse polémique au sujet de Rima Hassan: Genève répond

«La Ville n’a pas à commenter les votes du Parlement européen, et Mme Hassan exerce son mandat de députée européenne de manière souveraine, que ses positions plaisent ou non. Il est par ailleurs évident que l’écrivain Boualem Sansal doit être libéré au plus vite ou tout au moins bénéficier d’une procédure judicaire équitable et transparente, ce qui ne semble pas garanti en l’état.»

Sami Kanaan, chef de la Culture à la Ville de Genève