bien ensoleillé-1°
DE | FR
burger
International
Algérie

Incendies en Algérie: une enquête est ouverte

epa12255953 Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) and Algerian President Abdelmadjid Tebboune attend a press conference at the end of an Italy-Algeria intergovernmental summit in Rome, Italy, 23 J ...
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune.Keystone

Incendies en Algérie: une enquête est ouverte

Face à une série d’incendies violents et simultanés dans plusieurs régions du pays, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a demandé l’ouverture d’une enquête pour en déterminer les causes.
16.11.2025, 20:5417.11.2025, 19:02

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche l'ouverture d'une enquête après de violents incendies ces derniers jours, jugés inhabituels pour un mois de novembre. Les feux ont provoqué l'évacuation de dizaines de familles, a indiqué la télévision nationale.

L'enquête vise notamment à déterminer les «causes des feux qui se sont déclarés simultanément» dans plusieurs régions éloignées les unes des autres, a précisé cette source.

Des médias locaux qui s'étaient étonnés d'un tel phénomène en novembre ont fait état de l'arrestation de quatre suspects. Selon la Protection civile, la quasi-totalité des 55 incendies ayant éclaté ces derniers jours ont été éteints.

«Nuit d'enfer»

Les médias locaux avaient notamment décrit une «nuit d'enfer» entre jeudi et vendredi à Tipaza, près d'Alger, où près de 300 pompiers ont dû être mobilisés ainsi que deux bombardiers d'eau d'une capacité de 12'000 litres chacun, face à la progression des flammes, attisées par des vents violents supérieurs à 60 km/h.

L'intensité de cet incendie qui se rapprochait des habitations avait contraint les autorités à évacuer des dizaines de familles. Le nord de l'Algérie a connu la semaine dernière des températures supérieures aux normales saisonnières, qui ont atteint pratiquement le niveau de celles connues en été.

Analyse
Trump s'invite avec fracas dans une future votation suisse

Selon la Protection civile, 50 incendies sont complètement éteints et cinq autres sont maîtrisés mais restent sous surveillance. Les flammes ont dévasté plusieurs hectares de forêts et broussailles dans une dizaine de wilayas du nord.

Les incendies sont fréquents en été dans le nord de l'Algérie où se concentrent les massifs forestiers du pays, mais bien plus inhabituels pendant l'automne. (dal/afp)

Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
2
Voici les loyers en Suisse, commune par commune
3
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
La garde nationale américaine se retire de Portland et Chicago
Des centaines de soldats de la garde nationale américaine déployés à Chicago et Portland ont commencé à se retirer dimanche, ont rapporté des médias américains. Leur envoi par le président américain Donald Trump a été contesté en justice.
Depuis juin, Donald Trump a envoyé la garde nationale dans plusieurs villes démocrates, dont Los Angeles et Washington, à chaque fois contre l'avis des autorités locales. Il a notamment justifié le déploiement de ce corps de réserve de l'armée par ce qu'il présente comme une montée de la criminalité.
L’article