Un islamiste tente de tuer des policiers en Allemagne

Poutine veut se venger et voici sa cible

Kiev revendique une contre-attaque réussie à New York

Lors d'une perquisition au domicile de l'Albanais, les enquêteurs ont notamment trouvé un drapeau de l'organisation Etat islamique dessiné à un mur. Fin août, un attentat au couteau revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique a fait trois morts et huit blessés à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne. Un suspect syrien a été arrêté par la police et écroué. (ats)

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 02h40 du matin, l'homme a réussi à entrer dans un sas de sécurité du commissariat de Linz sur le Rhin, dans la région de Rhénanie-Palatinat. «Sur place il a crié à plusieurs reprises 'Allah akbar' et dit vouloir tuer des policiers», a indiqué la police dans un communiqué.

Pourquoi il ne faut pas se fier aux sondages

Kamala Harris a-t-elle vraiment l'avantage sur Donald Trump? Les sondages et les modèles de prévision ne sont pas unanimes - et ils se sont plus souvent fourvoyés ces dernières années.

Pour Kamala Harris, jusqu'à présent, tout va bien. Depuis que le président Joe Biden lui a «légué» la candidature démocrate il y a six semaines, la femme de 59 ans surfe sur une vague d'enthousiasme. La convention du parti à Chicago s'est déroulée sans les bruits de couloir que l'on craignait et la candidate a passé son premier test médiatique avec l'interview de CNN.