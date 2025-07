Les températures de surface, très élevées, de la mer Méditerranée de mercredi. Image: CEAM

La Méditerranée surchauffe et cela a des conséquences en Suisse

Alors que le sud de l'Europe bat des records de chaleur, la Suisse connaît un mois de juillet frais, marqué par de nombreuses averses. Deux phénomènes qui sont directement liés et qui pourraient mener à un mois d'août caniculaire.

Les experts parlent déjà de «l'une des anomalies météorologiques les plus grandes jamais observées». Les températures de surface de la mer Méditerranée battent des records et frôlent les 30 degrés dans le sud de la Turquie, selon le centre espagnol d'études environnementales en Méditerranée (CEAM).

Des records de chaleur en Italie et en Grèce

En Italie, les températures de l'eau varient entre 26 et 28 degrés. Les températures maximales à Rome sont prévues entre 32 et 36 degrés, au moins jusqu'au week-end. A Palerme, il devrait faire jusqu'à 40 degrés vendredi.

Cette semaine, dans les Pouilles, où le mercure a affiché les 40°C cette semaine, cinq vacanciers âgés entre 18 et 82 ans ont succombé à la chaleur, dans la péninsule de Salento. Les températures devraient en outre s'approcher des 38°C vendredi à Brindisi.

En Grèce, des interdictions de travail sont en vigueur pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi dans de nombreuses régions. De plus, les espaces climatisés urbains restent ouverts à tous, au cas où l'on n'aurait pas de climatisation à domicile.

Les médecins avertissent que les personnes âgées et les jeunes enfants ne devraient pas rester à l'extérieur, qu'il est important de boire suffisamment d'eau et que l'alcool doit absolument être évité. En Turquie, la peur des grands incendies de forêt grandit en raison de la sécheresse persistante.

Une chaleur qui provoque orages et fraîcheur

Cela a aussi des conséquences sur l'évolution météorologique plus au nord. Le météorologue Dominik Jung explique au journal Bild:

«La chaleur est bloquée dans le bassin méditerranéen, et elle ne vient pas chez nous. Mais pour nous, ce sont aussi les températures de l'eau beaucoup trop élevées qui posent problème»

«L'évaporation intense fait en sorte que de plus en plus d'humidité pénètre dans l'atmosphère. Cela crée des zones de basse pression qui se dirigent vers nous, apportant de la pluie et des orages violents.»

La tendance des températures de l'eau en Méditerranée n'a qu'une seule direction. Image: CEAM

Les conséquences pour la Suisse

C'est exactement ce que nous vivons actuellement en Suisse. Mercredi a sans doute été la plus belle journée de la semaine, avec des températures maximales pouvant atteindre 25 degrés et passablement d'ensoleillement.

Pour cette fin de semaine, plusieurs jours avec des températures maximales en baisse, à savoir de 21 à 23 degrés sont prévus. En outre, il y aura beaucoup de pluie et d'orages, particulièrement en Suisse alémanique, jusqu'au week-end et possiblement lundi prochain, selon MeteoSuisse.

Voici comment le temps évoluera en Suisse dans les prochains jours. Image: MeteoSuisse

La situation après le week-end reste incertaine. Actuellement, les modèles météorologiques prévoient des conditions un peu plus ensoleillées dès mardi. Les températures devraient se situer entre 20 et 26 degrés. Ensuite, un anticyclone au-dessus de l'Atlantique et une dépression au-dessus de l'Europe de l'Est devraient apporter un flux nordique, ce qui entraînerait un temps ensoleillé et sec sur l'ensemble du territoire.

Vers un mois d'août suffocant?

Une vague de chaleur, comme celle que nous avons vécue en juin, ne semble pas être à l'horizon pour l'instant. Fait intéressant, l'évolution de l'été 2025 présente de nombreuses similitudes avec l'été record de 2003, comme l'écrit MeteoNews:

«Si l'on compare les distributions de pression moyennes de juin 2003 et juin 2025, on remarque plusieurs ressemblances»

Et jusqu'à présent, le mois de juillet suit également de près l'évolution de l'époque. En 2003, la Suisse a également connu une pause dans l'élévation des températures en juillet, tandis que des maximales records ont été enregistrées, notamment en Europe du Nord et dans le bassin méditerranéen. Cela nous semble actuellement assez familier, car cela reflète exactement les conditions rencontrées ces dernières semaines.

Voici une comparaison des anomalies de pression atmosphérique, mesurées en hectopascals, entre les mois de juin 2003 et juin 2025. La ressemblance est frappante. climatereanalyzer.org

En 2003, un record de chaleur a été atteint en août, avec des températures supérieures à 35 degrés sur le versant nord des Alpes. A ce sujet, le service météorologique meteoNews écrit:



«A l'époque, la situation météorologique était bloquée au-dessus de l'Europe centrale, et une crête anticyclonique s'est formée. Les masses d'air étaient pratiquement stationnaires et pouvaient se réchauffer comme sous une cloche à fromage.»

Mais qu'en est-il cette année? Pour MeteoNews:

«Les premiers modèles prévoient un temps dominé par l'anticyclone pour les îles Britanniques en août. Si cela se confirme, les perturbations venant de l'Atlantique pourraient à nouveau être déviées vers le nord»

Il y a donc ici aussi certaines similitudes avec 2003.