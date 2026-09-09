L'AfD fêtait son score historique ce 6 septembre. Keystone

Une étrange coïncidence relie le score de l'AfD au parti nazi

Deux partis différents, deux contextes historiques radicalement distincts et pourtant une coïncidence étonnante.

Patrik Müller, Mark Walther / ch media

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43,8%: c’est avec ce résultat record que l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) a remporté les élections régionales en Saxe-Anhalt. Par rapport à 2021, le parti a accru sa part d’électeurs de 23 points de pourcentage. L’Union chrétienne-démocrate (CDU) a vu son score divisé par deux, à 17,2%.

Le chiffre de 43,8 est remarquable, pas seulement par son ampleur, mais aussi en raison d’une coïncidence: en remontant loin dans l’histoire allemande, on retrouve exactement le même résultat. C’était lors des élections au Reichstag du 31 juillet 1932, six mois avant la nomination de Hitler au poste de chancelier.

A l’époque, les politiciens du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) avaient eux aussi obtenu 43,8% dans la circonscription de Magdebourg. Dans celle, voisine, de Mersebourg, leur score s’élevait à 42,6%. Ces deux circonscriptions couvraient une grande partie du territoire qui allait plus tard former la Saxe-Anhalt.

A l’échelle du Reich, le NSDAP avait alors recueilli 37,4% des voix. Autrement dit: la région aujourd’hui soupçonnée d’extrémisme de droite était en 1932 un bastion des nationaux-socialistes. Si l’on s’en tient à la part des électeurs, l’AfD est aujourd’hui aussi forte en Saxe-Anhalt que l’était le NSDAP dans cette région durant l’été 1932.

Cela ne dit rien d’éventuelles similitudes entre les deux partis. L’AfD n’est pas le NSDAP et l’Allemagne de 2026 n’est pas la République de Weimar. Le NSDAP était un mouvement ouvertement antidémocratique et antisémite, disposait d’organisations paramilitaires et recourait systématiquement à la violence politique. Hitler voulait abolir la démocratie parlementaire et, après sa nomination comme chancelier en 1933 pour barrer la route à la gauche, instaura une dictature.

L’AfD, en revanche, se présente aujourd’hui à des élections libres dans une démocratie parlementaire stable. Elle a exclu à plusieurs reprises des néonazis de ses rangs. Ses détracteurs estiment toutefois que le parti tolère malgré tout les idées nazies et laisse agir des militants extrémistes. La section de l’AfD de Saxe-Anhalt est classée par l’Office de protection de la Constitution comme une organisation d’extrême droite avérée.

Certains observateurs voit un appel du pied aux plus extrêmes de l'AfD: sous une apparence innocente, la maison que forme les mains des parents serait des saluts nazis. Image: imago

Il est intéressant de constater qu’après l’arrivée de Hitler au pouvoir, début 1933, le NSDAP n’a plus réussi à accroître significativement sa part d’électeurs, alors même que les élections n’étaient plus libres et que la presse avait été mise au pas. Après l’incendie du Reichstag, les nazis ont supprimé la liberté de la presse et d’expression le 28 février 1933. Les journaux critiques ont été interdits. Lors des élections de mars 1933 – Hitler était alors chancelier –, le NSDAP a obtenu 47,3% à Magdebourg, soit seulement quelques points de pourcentage de plus qu’en 1932.

Des électorats similaires hier et aujourd’hui

L’historien Andreas Wirsching, directeur de l’Institut d’histoire contemporaine de Munich-Berlin, voit des similitudes entre l’ascension du NSDAP et celle de l’AfD. On peut «observer certaines continuités ou, plus exactement, certaines résurgences», sans pour autant les surestimer, explique-t-il.

Les similitudes entre les électorats sont frappantes: les régions rurales, les petites villes et les milieux de la petite bourgeoisie avaient déjà joué un rôle important dans les scores supérieurs à la moyenne du NSDAP et caractérisent encore aujourd’hui une partie de l’électorat de l’AfD. Les causes du succès actuel sont en revanche fondamentalement différentes – notamment la désindustrialisation massive de l’Allemagne de l’Est après 1990 et le ressentiment persistant entre l’Est et l’Ouest.

La Saxe-Anhalt montre que de nouveaux partis peuvent progresser relativement vite. L’AfD s’y est présentée pour la première fois à des élections régionales en 2016 et a obtenu d’emblée 24,3%. Cinq ans plus tard, elle n’en recueillait «plus que» 20,8%, contre 43,8% aujourd’hui. Il lui aura donc fallu dix ans entre sa première participation à un scrutin régional et son niveau actuel.

L’ascension du NSDAP en quatre ans

La progression du NSDAP a été plus fulgurante. Dans la circonscription de Magdebourg, il recueillait encore moins de 2% aux élections au Reichstag de 1928. En 1930, il atteignait déjà 19,5%, puis 43,8% en juillet 1932. En un peu plus de quatre ans, un parti marginal était devenu la première force politique.

Cette évolution illustre elle aussi à quel point les situations historiques étaient différentes. La percée des nationaux-socialistes s’est produite pendant la phase finale dramatique de la République de Weimar, marquée par la crise économique mondiale, le chômage de masse et un ordre politique qui se désagrégeait à un rythme toujours plus rapide. L’ascension de l’AfD se déroule au contraire sur plus d’une décennie, au sein d’un système démocratique solidement établi.

A l’époque également, 43% des voix ne signifiaient d’ailleurs nullement une accession automatique au pouvoir. A l’échelle du Reich, le NSDAP avait recueilli 37,4% en juillet 1932 et était devenu le premier parti. En novembre, son score est retombé à 33,1%. Hitler n’a été nommé chancelier que le 30 janvier 1933 – non pas grâce à une majorité absolue, mais parce que les élites conservatrices et financières pensaient pouvoir l’intégrer au jeu politique et le contrôler.

Le souvenir de l’historien israélien

La réaction de Moshe Zimmermann montre à quel point la dimension historique de ce résultat électoral est importante. L’historien israélien nous a, par exemple, confié que la victoire de l’AfD lui avait «valu une nuit blanche». Elle lui rappelle les élections régionales de Lippe de janvier 1933, lors desquelles le NSDAP avait obtenu près de 40%. Moshe Zimmermann souligne toutefois:

«Je n’affirme pas que l’histoire se répète»

Mais la tendance l’inquiète: les forces d’extrême droite gagnent du terrain en Allemagne comme en Europe. (trad. hun)