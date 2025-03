La violente agression est survenue dans un tram à Gera, dans l'est de l'Allemagne. Image: Keystone

Il met le feu à son épouse dans un tram en Allemagne puis se rend

Après avoir pris la fuite, l'auteur présumé d'une violente agression dimanche à Gera s'est rendu aux autorités. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé.

L'époux et agresseur présumé de la femme aspergée d'essence et grièvement brûlée dimanche dans un tramway de l'est de l'Allemagne s'est rendu lundi matin aux autorités, a indiqué la police.

Cet homme de nationalité géorgienne «s'est présenté ce matin peu avant 09h00» à la police de Gera «et a été arrêté sans résistance», a annoncé la police régionale dans un communiqué.

Plusieurs patrouilles avaient été déployées la veille pour retrouver le suspect de 46 ans, qui avait fui après l'agression de la victime dans un tramway de cette ville située au sud de Leipzig, dimanche matin.

Après l'avoir aspergée d'un «liquide inflammable», il avait mis le feu aux vêtements de la femme également âgée de 46 ans. Les autres passagers ont alors appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence, et l'agresseur présumé a profité de l'ouverture des portes pour s'enfuir.

Pronostic vital engagé

Secourue par le conducteur du tramway qui a éteint les flammes avec un extincteur, la femme a été transportée par hélicoptère vers un hôpital. Son pronostic vital est engagé, avait indiqué dimanche la police.

L'enquête pour tentative de meurtre «se poursuit» après l'arrestation du suspect, la police criminelle de Gera invitant les témoins qui se trouvaient dans ou autour du tramway «et qui ne se sont pas encore mis en contact avec la police à se manifester». (jzs/ats)