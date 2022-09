Bavière: il se fait abattre après avoir blessé deux personnes au couteau

Lors de l'intervention des forces de l'ordre, l'agresseur «a attaqué les policiers», qui ont ouvert le feu et l'ont mortellement blessé, ajoute le communiqué.

«L'homme âgé de 30 ans a attaqué plusieurs passants avec au moins un couteau, près de la gare d'Ansbach, une commune située non loin de Nuremberg. Deux personnes ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger.»

†La Reine 5/5†: 75 ans d'amour entre la «petite saucisse» et sa «putain d'amibe»

Plus de «International»

Les plus lus

†La Reine 3/5†: le film interdit qui a embarrassé la Reine et sa famille

Dans ce troisième épisode de notre série consacré à la reine Elizabeth II, retour sur un show de télé-réalité familiale. Bien avant les Kardashian, Sa Majesté fait entrer une équipe de télévision dans l'intimité des Windsor. A la clé: Royal Family... un documentaire très vite interdit par Buckingham.

Un vent de modernité et de liberté souffle sur l'Angleterre des années 60. Les mœurs et les cœurs s'allègent, les jupes raccourcissent, les lois évoluent, la musique s'encanaille. Au milieu de ces courants novateurs, la monarchie fait figure de bijou de famille, démodé et poussiéreux. Le respect révérencieux du peuple pour cette figure britannique historique, qui peine à évoluer avec son temps, s'étiole.