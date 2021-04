International

Allemagne

Tuerie dans une clinique allemande près de Berlin: plusieurs morts



Tuerie dans une clinique pour handicapés près de Berlin

L'institution est spécialisée dans l'accueil et le soutien aux personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux. On compte quatre morts et un blessé grave. Une employée a été interpellée.

Quatre personnes ont été tuées et une cinquième grièvement blessée dans une clinique pour handicapés près de Berlin. Une employée de l'établissement a été interpellée, a indiqué la police locale dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Les blessures de toutes les victimes sont d'après les constatations le résultat de l'emploi d'une violence intense, extrême.»

Les autorités ont souligné ne pas pouvoir immédiatement donner de détails sur les circonstances des meurtres présumés.

Les quatre personnes décédées ont été retrouvées dans la soirée dans leurs chambres respectives de cette clinique située à Potsdam, ville qui jouxte la capitale Berlin.

Une employée de 51 ans de la clinique, «sur laquelle portent de forts soupçons» d'être l'auteure des faits, a été interpellée, ont ajouté les enquêteurs, tous en précisant que les motivations des crimes présumés restent à ce stade «indéterminés».

La clinique, du nom de Thusnelda-von-Saldern-Haus, est spécialisée dans l'accueil et le soutien aux personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, notamment des non-voyants ou des autistes. Outre la clinique elle-même, le site inclut des logements, écoles, et ateliers de travail. (ats)

