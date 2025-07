«La guerre à Gaza doit cesser immédiatement», exigent 25 pays

Les pays signataires sont l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

La GHF a commencé ses opérations fin mai, après un blocus humanitaire total de plus de deux mois imposé par Israël.

«Il est terrifiant que plus de 800 Palestiniens aient été tués alors qu'ils tentaient d'obtenir de l'aide»

«Le modèle de distribution de l'aide mis en place par le gouvernement israélien est dangereux, alimente l'instabilité et prive les Gazaouis de leur dignité humaine», poursuivent les signataires en référence à la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et Israël.

Les quelque deux millions de Palestiniens assiégés par Israël à Gaza sont au bord de la famine après plus de 21 mois de conflit, déclenché par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

«Nous nous rassemblons autour d'un message simple et urgent: la guerre à Gaza doit cesser immédiatement», écrivent les ministres des Affaires étrangères de ces pays, pour qui «la souffrance des civils à Gaza a atteint de nouveaux sommets».

Plus de «International»

Coop prend une décision «injuste», la Migros plus conciliante

Les plus lus

Les dessous des liens «indestructibles» entre Apple et la Chine



Pourquoi Pékin et la marque à la pomme restent-ils si liés? Le journaliste et auteur Patrick McGee l'explique dans son livre Apple in China.

Lorsque Donald Trump a entamé son premier mandat en 2017, les alarmes se sont déclenchées au siège d' Apple à Cupertino, en Californie. Le CEO Tim Cook savait que le nouveau président pouvait lui causer bien plus de problèmes que son homologue chinois, Xi Jinping. Trump n'a pas mâché ses mots, et a déclaré à Cook en face-à-face: