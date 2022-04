Interrogée sur la démission de sa consœur, la cheffe de la Diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a regretté le départ «d'une fantastique ministre de la Famille ». Selon Annalena Baerbock, son sort montre «à quel point la politique peut être brutale» et cela doit nous servir «d'avertissement».

La cheffe du ministère de la famille subissait une très forte pression de la part des médias ainsi que d’autres partis politiques qui la poussaient à la démission depuis plusieurs semaines. Son allocution de dimanche soir n'a pas convaincu et l'évocation de sa vie privée est mal passée auprès de l'opinion publique.

Lors d'une déclaration télévisée parue dimanche soir, la ministre avait présenté ses excuses et avait reconnu avec émotion «avoir commis une erreur». Elle a expliqué dimanche soir au bord des larmes, que sa famille avait eu un besoin «urgent» de prendre des vacances. Anne Spiegel avait évoqué sa lourde charge de travail, les graves problèmes de santé de son mari, ainsi que le stress occasionné par la pandémie sur ses enfants et sa vie familiale.

Une ministre allemande peut-elle prendre des vacances? La réponse est (évidemment) oui, mais le timing d'Anne Spiegel en juillet 2021 n'a pas été le bon. En juillet 2021, la région de Rhénanie-Palatinat subit de violentes intempéries qui ont fait plus de 150 morts.

Les critiques et pressions politiques étaient trop fortes. Anne Spiegel, ministre de la famille de 41 ans, a expliqué lundi dans une déclaration qu'elle souhaitait «mettre son poste à disposition en raison des pressions politiques ». Cette déclaration annonçant sa démission clôt une période tumultueuse pour la ministre écologiste allemande. On vous explique tout.

La ministre allemande de la Famille, Anne Spiegel, a annoncé lundi sa démission. La raison? Elle est partie en vacances peu après les inondations qui se sont déroulées dans sa région en juillet 2021. On vous explique tout en 3 points.

