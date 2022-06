Une voiture fonce dans la foule à Berlin: ce que l'on sait en 6 points

Un véhicule a foncé dans une foule importante à Berlin-Charlottenburg mercredi. Voici ce que l'on sait et ce que dit l'enquête de la police allemande.

Les équipes de secours sur place. image: keystone

Que s'est-il passé?

Mercredi, un automobiliste a percuté un groupe de personnes près de l'église du Souvenir à Berlin, entraînant ainsi la mort d'une enseignante. Selon le gouvernement du Land de Hesse, on compte, pour l'heure, un enseignant et de nombreux élèves blessés. Ces derniers étaient en voyage scolaire dans la capitale. Un suspect – un Germano-arménien de 29 ans vivant à Berlin – a été arrêté et conduit à l'hôpital.

Voici ce que l'on sait du déroulement des faits: En fin de matinée, à l'angle des rues Ku'damm et Rankestrasse, l'homme a conduit une Renault Twingo sur le trottoir du Ku'damm, fonçant ainsi dans la foule. Il s'est ensuite engagé dans le carrefour et a continué sa route sur près de 200 mètres, sur la Tauentzienstrasse en direction de l'est. Peu avant l'angle de la Marburger Strasse, il a de nouveau fait dévier sa voiture de la route vers le trottoir, a touché une autre voiture, a traversé la Marburger Strasse pour finir sa route dans la vitrine d'une parfumerie.

Quel était le motif?

L'administration du Sénat de Berlin pour les Affaires intérieures a cité sur Twitter la sénatrice Iris Spranger (SPD): «Je suis de retour dans mon centre de situation: d'après les dernières informations, ce qui s'est passé aujourd'hui dans la #Tauentzienstrasse se présente comme un acte de folie pure commis par une personne souffrant de troubles psychiques». Elle n'a cependant pas donné plus de détail à ce sujet.

Un porte-parole de la police berlinoise a déclaré, le soir, même à l'agence de presse allemande: «Il y a des indices qui soutiennent la théorie d'un état psychique exceptionnel». Il s'agit, toutefois, d'une version parmi d'autres possibles, c'est pourquoi l'enquête se poursuit. La commissaire de police Barbara Slowik avait également souligné plus tôt sur la RBB l'ouverture de l'enquête: on n'exclut «rien» pour le moment, a-t-elle déclaré. L'enquête est menée par la brigade criminelle. L'appartement du conducteur à Charlottenburg a notamment été perquisitionné. Les enquêteurs attendent également beaucoup des vidéos et des photos des témoins.

Outre des documents, des affiches portant des inscriptions ont été trouvées dans la voiture. «Il n'y a pas de véritable lettre de revendication», a déclaré la sénatrice de l'intérieur Spranger, contrairement aux premières déclarations de la police affirmant qu'une lettre de revendication avait été trouvée dans le véhicule. Spranger a parlé d'«affiches» sur lesquelles on pouvait lire des déclarations sur la Turquie. Le conducteur serait connu de la police pour plusieurs délits, mais aucun en lien avec l'extrémisme.

Combien de blessés?

Selon les informations dont dispose actuellement la police, 14 personnes ont été blessées dans cet accident. On compte également un mort, une enseignante. Selon une porte-parole de la police, seuls les élèves et l'enseignante en voyage scolaire dans la capitale ont été blessés. Les chiffres ne sont néanmoins pas définitifs, a-t-on précisé.

Que dit le chancelier Scholz?

Le chancelier allemand Olaf Scholz a parlé d'un acte de folie après l'incident. «Le cruel coup de folie de la Tauentzienstrasse m'affecte profondément», a-t-il écrit sur Twitter mercredi soir.

«Le voyage d'une classe de Hesse à Berlin se termine en cauchemar. Nous pensons aux proches des personnes décédées et aux blessés, dont de nombreux enfants. Je leur souhaite à tous un prompt rétablissement»

Comment la population a-t-elle réagi?

Le gouvernement fédéral, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) et le président fédéral Frank-Walter Steinmeier se sont dits consternés par ce qu'il s'est passé. «Mes pensées vont aux blessés graves et très graves, à la victime décédée», a déclaré Steinmeier. La maire de Berlin, Franziska Giffey (SPD), a promis son soutien aux personnes touchées.

Le soir de l'incident, de nombreuses personnes ont rendu hommage aux morts et aux blessés dans l'église du Souvenir de l'empereur Guillaume. Parmi les invités se trouvaient notamment la ministre fédérale de la famille Lisa Paus (Verts), la maire de Berlin Franziska Giffey et la sénatrice de l'éducation Astrid-Sabine Busse (toutes deux du SPD), mais aussi les forces d'intervention des pompiers et de la police. De nombreux citoyens ont également exprimé leur profonde sympathie lors du recueillement.

John Barrowman, un acteur, chanteur et présentateur de télévision britanno-américain était sur les lieux et raconte ce qu'il s'est passé (en anglais). 👇

Vidéo: watson

«Je me cache derrière un arbre juste au cas où quelque chose d'autre surviendrait.



Juste là, il y avait un cadavre. Il y a maintenant plein d'ambulances essayant d'aider les autres victimes. Beaucoup d'entre elles marchent avec des blessures.



La voiture est venue depuis cette rue juste en face et est montée sur le trottoir. On a dîné dans le restaurant à côté hier soir.



La voiture est donc venue depuis cette rue, est montée sur le trottoir et a tourné sur cette route, a shooté quelqu'un et est revenu sur le trottoir de cette autre rue-là puis de cette autre rue-là est a foncé sur un groupe de personnes. Ainsi que des (réd: terrasses) de cafés.



La présence de toute cette police est juste incroyable. Ils nettoient les alentours. Le bruit de l'accident quand je suis arrivé... On a vu tout le carnage.



Les hélicoptères sont en train d'arriver pour aider les victimes. Je reviendrai vers vous quand j'aurai davantage d'informations...»

Y a-t-il déjà eu des incidents similaires?

Le lieu de l'accident se trouve non loin de l'église du Souvenir sur la Breitscheidplatz à Berlin-Charlottenburg. C'est là qu'en décembre 2016, un kamikaze islamiste avait foncé sur un marché de Noël. Au total, 13 personnes sont mortes et plus de 70 ont été blessées.

La zone où s'est produit l'incident mortel de mercredi est souvent très animée en raison des nombreux magasins, cafés et sites touristiques. Il attire les touristes nationaux et étrangers.

Le cas a également réveillé à Berlin le souvenir d'une course folle sur l'autoroute urbaine A100 en août 2020, lorsqu'un automobiliste avait délibérément percuté trois motocyclistes. Il a été interné en hôpital psychiatrique par le tribunal. (sda/dpa)

Traduit et adapté de l'allemand par sia